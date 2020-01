Michelle Renaud, no le importa estar 'plana'

Luego de dar a conocer que se retiró los implantes mamarios por temas de salud, la actriz Michelle Renaud confesó que está satisfecha con el resultado de la operación y ahora que está "plana" su salud ha mejorado. Por esta razón, en entrevista reveló que no le importa si este cambio en su apariencia física le resta ofertas de trabajo en la televisión. "Después de subir el video donde hablo de la operación, mucha gente me pregunta que si no me importa que no me vuelvan a dar trabajo en Televisa y yo siempre respondo que no me importa, si no me dan trabajo no tengo problema. La actriz que yo más admiro es Natalie Portman y creo que está más plana que yo.

Ella no se ha quedado sin trabajo y si así fuera en mi caso, mi salud está antes que el trabajo", detalló en entrevista. La actriz detalló que las razones por las que hace nueve años se aumentó el busto fue porque además de ser una chica insegura en ese momento, también sintió la presión del medio televisivo. "Definitivamente pudo más la televisión que mi seguridad y más cuando entre a la televisión y me di cuenta que todas tenían cuerpazo y bien proporcionadas, me opere por necesidad de pertenecer. Hoy la respuesta no está en operarte", expresó. Michelle señaló que no considera que de no haberse operado su futuro en la actuación y en los melodramas hubiera cambiado "Creo que mi vida sería igual, no creo que por tener bubis haya conseguido un papel, es cierto que los productores te meten una presión, no sé si lo sigan haciendo, pero cuando yo entré sí lo hicieron, me decían que estaba gordita lo de las bubis me ayudó a tener más confianza pero seguía teniendo inseguridades y cosas que tuve que seguir trabajando y madurando", acotó. La actriz de 31 años recordó que uno de los motivos que la llevaron a querer retirarse los implantes fue ver como los implantes deterioraron la salud de su madre, aunado a que ella tenía síntomas que más tarde con ayuda de un médico especialista descubrió que padecía la enfermedad del implante mamario (Breast Implant Illness). "Mi mamá tenía implantes y después cuando uno le explotó, de ahí le vino el cáncer que padeció y dije yo no me voy a arriesgar. Me di cuenta que yo había dado un mensaje equivocado que era que tener bubis era mejor y eso no es cierto".