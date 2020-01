Harrison Ford visitará México

Tras la visita de Margot Robbie la semana pasada a México para promocionar la cinta Aves de presa", más celebridades hollywoodenses llegan a México y ahora será el turno del nominado al Oscar, Harrison Ford.

En 2015 se tenía la esperanza de que el histrión llegará a la capital para la premiere de Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, pero eso no pasó ya que sólo Lupita Nyong'o, Óscar Isaac y los productores de la cinta desfilaron por la alfombra roja.

Pues bien, ahora todos los fans de Ford y del universo de Star Wars podrán estar más cerca de Han Solo (Ford), aunque ahora en su papel de John Thornton, protagonista de la película The Call of the Wild (El llamado salvaje). Será el próximo miércoles cuando el actor de 77 años llegue a la ciudad para promocionar esta cinta adaptada del clásico literario del mismo nombre publicado en 1903 por Jack London.

La historia se centra en Buck, un perro de gran corazón cuya maravillosa vida doméstica se pone de cabeza cuando de repente es desprendido de su hogar en California y trasplantado a las exóticas selvas del Yukón, en Alaska durante la fiebre del oro de la década de 1890.