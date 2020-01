Familiares de lesionados en accidente piden ayuda a la FGE de Coahuila

Para solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, familiares de personas que resultaron lesionados en el "camionazo" registrado el 5 de diciembre del 2019 en la carretera Torreón- Ciudad Juárez, a la altura del municipio de Delicias, Chihuahua, se plantaron en las instalaciones de la delegación Laguna 1 en Torreón, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del estado vecino, así como de la línea y de la aseguradora.

En el accidente perdieron la vida por lo menos 10 personas en el lugar y otras más en los diferentes hospitales donde fueron trasladados.

Desde entonces, familiares de personas lesionadas han esperado una respuesta por parte de las autoridades del estado de Chihuahua, pero hasta el momento nadie se ha hecho cargo de los gastos generados, los cuales siguen aumentando.

Carlos Sosa y doña Alejandra Morales son familiares de personas que resultaron severamente lesionadas en aquel accidente.

En el caso de Carlos, su esposa María Guadalupe Regalado resultó con traumatismo craneoencefálico y el colapso de sus pulmones, condición por la que aún se encuentra internada en el Hospital General de Torreón desde hace unos días tras haber sido trasladada de la ciudad de Delicias.

Los gastos superan los 60 mil pesos hasta el momento y nadie se ha hecho cargo, de acuerdo con su esposo, quien se ha encargado del cuidado de su pequeña de cinco años, que espera ansiosa la llegada de su mamá.

"La línea sigue funcionando como si nada, ellos siguen vendiendo, no me parece justo, ellos no están perdiendo nada", dijo Hipólito Regalado, quien mencionó que en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no fue posible levantar una queja. "Nos dijeron que muchas de esas líneas no cuentan con seguro pero se tienen que hacer responsables, es un servicio que prestan, transitan por carreteras federales", declaró.

Por su parte, en el caso de doña Alejandra, su hija Verónica Zapata resultó con severas lesiones en su espalda, las cuales le impiden caminar y hacerse cargo de proveer económicamente para los gastos de sus padres y su hija de nueve años.

"No es justo que me la dejen así. Nadie costeó los gastos, hace como 20 días la trajeron de Chihuahua pero hemos batallado mucho para pañales y para todo, ya no puede ella caminar", dijo desesperada.

Reprochó que los dueños de la línea no se hayan hecho responsables de nada, "fueron muchas muertes, muchos heridos, y nadie responde de nada", dijo doña Alejandra quien está dispuesta a solicitar el apoyo de autoridades federales en Ciudad de México.