Aprueban descuento en licencias en Torreón 'para quien lo solicite'

Fueron aprobados descuentos del 30 por ciento en las licencias de funcionamiento para el Municipio de Torreón, pero serán aplicados solamente a quienes pertenecen a una cámara empresarial u organismo comercial en la ciudad, así lo informó durante este miércoles la Primera Síndica, Sandra Mijares, esto luego de la Comisión de Hacienda en Cabildo.

La funcionaria precisó que se trata de un estímulo que aplicará solamente en el rubro del refrendo anual y exclusivamente en el mes de febrero, situación que generó molestias entre ediles de oposición como el morenista Ignacio Corona y la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, quienes consideraron dicha determinación como algo "fuera de lo normal" y que generará confusiones entre la población.

"O sea que si alguien tiene pensado abrir su negocio en junio ya no le van a respetar el descuento, además están confundidos ellos mismos, el primer regidor (Ignacio Corona) nos acaba de decir que sí va para todos el descuento, ahora viene la síndica (Sandra Mijares) y nos dice no, que nada más para los que integran algunas cámaras que lo han solicitado... es algo muy fuera de lo normal, si lo van a hacer pues que sea para todos, no entiendo".

Al respecto Mijares negó que dicha determinación genere desorden, además de que se obedece a las solicitudes expresas de las cámaras empresariales y otros órganos colegiados.