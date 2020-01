Exigen respuesta al ICAI sobre uso de información personal

Integrantes de la asociación Formemos un Cambio en Torreón irrumpieron en el foro organizado en la Universidad Iberoamericana (UIA) sobre la protección de datos personales para exigir una respuesta al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) sobre el uso de dicho sistema, el cual consideran anticonstitucional.

Un reducido grupo de jóvenes a la voz de "cómplices, cómplices" y con pancartas en mano con leyendas como "¿Por qué el silencio? Y "Gobierno Autoritario", los jóvenes pedían una respuesta al titular del ICAI, Luis González Briseño, presente en el foro.

"Que el ICAI se pronuncie por las cámaras de reconocimiento facial a favor o en contra", gritó Álvaro Cárdenas, presidente de la asociación, desde la última fila del auditorio, a lo que desde el pódium respondió el comisionado presidente Luis González Briseño, quien contestó "con gusto y en su momento lo haremos, creo que es un problema que nos ocupa a todos y por supuesto que lo haremos en su momento, sin lugar a dudas".

"Nosotros somos la asociación que está dirigiendo la estrategia jurídica en contra de las cámaras de reconocimiento facial, hemos solicitado a todas las autoridades que han estado involucradas en este tema para que nos expliquen por qué un sistema tan invasivo en la ciudad. A nivel internacional por la corte europea y por la misma ONU, ha sido declarado totalmente inválido", explicó el vocero de Formemos un Cambio.

Cárdenas dijo que se han emitido cinco solicitudes de información ante el ICAI, sin hasta el momento obtener respuesta.

"Por eso estamos aquí. Yo fui hace una semana al ICAI y no me querían recibir siquiera la información y ante la negativa de hablar con nosotros, este es el único medio para que nos escuchen y nos hagan caso", señaló. Dijo que existe una preocupación creciente en la sociedad de Torreón por este tema.

"Podemos ver ciertas señales como que las cámaras de reconocimiento no están señalizadas, no están focalizadas en un lugar en específico, se solicitó en la base de la licencia de conducir y del INE, es decir, es para todos, no nada más a los criminales, no es un tema focalizado, es una vigilancia generalizada… si fuera focalizado ¿por qué no se pone en lugares en donde hay más índices delictivos?, podemos a partir de ahí deducir que estamos ante un acto totalmente anticonstitucional esto es un teatro y en la práctica no hay ninguna autoridad que no se esté defendiendo y se defendiendo los derechos humanos".