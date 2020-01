Abordarán tema de videocámaras de reconocimiento facial

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) se reunirá el próximo martes con la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado donde se abordará el tema de la instalación de las cámaras de reconocimiento facial, a fin de verificar los protocolos de aseguramiento de la información, principal inquietud de los ciudadanos.

Hugo Morales, presidente de la Comisión en la entidad, dijo que la negativa absoluta de este sistema podría traer consecuencias de inseguridad así como de falta de certeza para todos los ciudadanos, sin embargo, el uso adecuado del mismo, la garantía de que información y que los datos que se están recabando no son públicos, así como que no es público para el funcionariado en general podría llegar a garantizar así como de la mano de otros protocolos.

"En la misma reunión vamos a tener la oportunidad de tocar este tema, así como para verificar los protocolos de aseguramiento de esta información", adelantó Morales.

Dijo que la CDHEC había trabajado de la mano con la Secretaría de Seguridad en el tema de la instalación de las cámaras de reconocimiento fácil, pero ante el cambio de titular que sufrió la propia Comisión, únicamente fue necesario retomarlo.

"Hemos venido trabajando en este tema, viendo algunos protocolos pero el cambio de titular nos obliga precisamente a tener que retomar ese contacto con la titular", dijo el presidente.

Hugo Morales agregó que debe haber transparencia por parte de algunas otras instancias, "podemos participar nosotros como observadores de la misma, la idea es garantizar que esta información que se está obteniendo y de aquellas personas que no son delincuentes, que no están siendo buscados, que no tienen una orden de aprehensión o de detención, no se vea mermada en su garantía personal de privacidad".

Fue el 1 de abril del 2019, que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, presentó en Palacio de Gobierno el 'Sistema de Videovigilancia para la Seguridad' que se instalará en el estado. Con ello, la entidad sería el primer estado en México que contará esta tecnología para combate al crimen, a través de la compra de 1,281 cámaras con reconocimiento facial.