Pide actuar contra los feminicidios

La actriz y cantante Lucía Méndez hace un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que sea con hechos y no con palabras el apoyo que se brinde en el tema de los feminicidios, ya que considera que esto "es una pesadilla".

Respecto a la situación actual que vive el país, la protagonista de la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, que este lunes inició retransmisión, luego de 32 años de su estreno, dijo que es un tema que le afecta "porque soy mujer y yo siempre he apoyado a la mujer, creo que nuestro gobierno, nuestro Presidente debería ayudarnos más a las mujeres.

"Creo que el tema tan delicado de los feminicidios, y el machismo absurdo que ha existido durante décadas, por eso yo le pido al presidente López Obrador que realmente nos ayude y que se vea con hechos, no con palabras, porque no merecemos, la mujer no se merece un trato y una muerte así", dijo. La intérprete de éxitos como Corazón de piedra, Enamorada y Margarita, considera que "somos mujeres empoderadas, somos mujeres que hemos estudiado, que sabemos trabajar y que el único problema que tenemos es enamorarnos y de alguna manera meternos con gente equivocada".

La actriz dice que no le gusta el abuso y por ello nunca he permitido maltrato de nadie, "pues siempre he tenido muy buena preparación, sicoanálisis y eso ayuda mucho.

Por eso pido fervientemente al gobierno de México que apoye a todas las mujeres que tienen este problema de maltrato.

Necesitamos más que nunca esta ayuda porque ya no puede ser, es un caos, esto es una pesadilla".