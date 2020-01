Sueña con un título para UL

- El venezolano Omar Malavé ya se puso la franela de los Algodoneros del Unión Laguna. En conferencia de prensa, ayer se realizó la presentación oficial del nuevo mánager del equipo Guinda y de la mayoría del cuerpo técnico que le acompañará durante la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Afirmando que llegar a México "era un sueño" para él, Malavé recibió la bienvenida por parte de directivos del equipo, personal de la organización, medios de comunicación y algunos abonados del Unión Laguna, quienes fueron los invitados especiales en un salón de conocido hotel de esta ciudad.

Al colocarse el jersey de Algodoneros, Malavé afirmó que "es un honor venir a dirigir al equipo de Unión Laguna en su temporada del 80 aniversario, todos soñamos con un título para esta organización, me dolió mucho dejar a la organización de los Azulejos de Toronto, pero me convenció el proyecto que me platicaron los directivos del equipo y estoy muy orgulloso de hoy vestir este uniforme".

La ceremonia de presentación fue encabezada por Guillermo Murra, presidente ejecutivo del Club Unión Laguna, quien explicó que la llegada de Malavé se dio gracias a un minucioso proceso de análisis de candidatos y se decidieron al final por el venezolano, gracias a su vasta experiencia en la organización de los Azulejos de Toronto.

Junto a Malavé, fue presentado parte de su cuerpo técnico, como Ramón Orantes, quien regresa a la organización, ahora para fungir en la función de coach de banca, así como Héctor "Caballo" Heredia, quien hará las veces de coach de bullpen. También estuvieron presentes David Velázquez, especialista en sabermetría, Dionys César, que será el coach de tercera base, Carlos González, coach de primera, Francisco Méndez, gerente deportivo del equipo y Jorge Luis Lechuga, gerente general de los Algodoneros, además de José Luis "Gato" García, responsable de la Academia Unión Laguna y Orlando Sánchez, quien llega para unirse a ese proyecto de formación.

Uno de los aspectos que ha definido a Malavé durante su carrera en el beisbol profesional, tras retirarse como pelotero, ha sido la atención que le presta a la sabermetría, el estudio de las estadísticas para definir la manera de actuar en diversas situaciones de un juego de beisbol, lo que buscará implementar en el Unión Laguna, sin caer en exageraciones: "al principio de mi carrera, yo me quería dirigir a la sabermetría, pero aún no explotaba del todo, la he utilizado en mi carrera con Toronto y así se desarrollaron muchos jóvenes como Vladimir Guerrero junior, Bo Bichette, por eso la usaremos cuando sea necesario, pero sin perder de vista que el instinto de un mánager es lo principal para llevar a un equipo al éxito, vamos a jugar con el equipo que tengamos, si tenemos velocidad, vamos a correr, si debemos tocar la bola, vamos a tocar, jugaremos el beisbol como se debe jugar", sentenció.

Aunque será su primera experiencia en la LMB, el nuevo mánager del Unión Laguna tiene conocimiento de la pelota mexicana y sabe que no es una liga fácil: "cuando fui mánager del año en Venezuela y fuimos a la Serie del Caribe, me decían que cuando jugáramos contra México teníamos victorias seguras, lo cual era una gran mentira. El beisbol mexicano es duro, ha mejorado año con año y grandes peloteros juegan aquí, vamos a tomar esta responsabilidad con toda la seriedad que se requiere y armaremos un equipo competitivo, buscaremos traer jugadores que ayuden, no porque yo los conozca o sean mis amigos, los voy a pedir. Tendrá que venir quien de verdad sea valioso para ayudar al equipo", aseguró.

Para los Algodoneros, el pitcheo ha sido el "talón de Aquiles" durante los años recientes, por lo que será un departamento que buscará tener bastante fuerte el mánager venezolano: "yo se que el pitcheo es siempre importante en un equipo, vamos a poner especial atención en ese renglón, tratando de conformar una buena rotación de abridores. Tenemos una buena base de peloteros jóvenes, ya los coaches me han platicado de lo interesantes que son los peloteros y el jugo que se les puede sacar para darle satisfacciones a esta afición".

Esta mañana, Malavé tendrá su primera reunión de planeación deportiva con los directivos del club, comenzando a definir la clase de equipo que buscarán tener durante la temporada 2020 de la LMB, mañana a su casa, volviendo a la Comarca Lagunera el próximo 24 de febrero, para un día después dar inicio a la pretemporada en el Estadio de la Revolución, al reportar pitchers y cátchers.

57 AÑOS de edad tiene Omar Malavé, quien suma dos títulos en la Liga de Venezuela.

n Mánager: Omar Malavé

n Coach de banca: Ramón Orantes

n Coach de pitcheo: José Mercedes

n Coach de bateo: Michell Enríquez

n Coach de primera base: Carlos González

n Coach de tercera base: Dionys César

n Coach de bullpen: Héctor Heredia

n Coach de cátchers: Rogelio del Campo

Staff de coaches de UL