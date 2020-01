Guillermo Almada defiende a Torres de las críticas

Antes de partir con destino a la Ciudad de México, para el partido de vuelta ante los Pumas, Guillermo Almada atendió a los representantes de los medios de comunicación de la Comarca Lagunera y dejó en claro algunos puntos respecto a su equipo.

Para el estratega uruguayo, el ecuatoriano Félix Torres Caicedo habría acusado una sobrecarga de trabajo que derivó en su flojo rendimiento durante el partido del sábado anterior, frente a Cruz Azul, mientras que Ayrton Preciado, que no fue convocado para ese encuentro, ha vuelto a las andadas, con una nueva lesión que lo obliga a la inactividad.

Los aficionados santistas han expresado en redes sociales su descontento con la actuación del defensa ecuatoriano Félix Torres ante Cruz Azul, en especial por la pérdida de balón que derivó en el tercer gol, críticas que Almada atajó y refirió que ese mal rendimiento se debió al exceso de trabajo.

"Por lo pronto, mañana (hoy) no va a jugar, va a descansar, se va a quedar aquí, vuelvo a insistir, lo que analizo un poco es, él había tenido muy buenas actuaciones, quizá es el que tuvo más continuidad en los partidos, porque jugó tres partidos en una semana por las necesidades que tenemos en ese puesto y quizá eso le afectó también. Tener tanta competencia seguida, tres partidos, prácticamente fue el único, así que todas esas cosas las vamos a analizar", dijo.

270 MINUTOS ha disputado el defensor central en lo que va del Clausura 2020 de la Liga MX.

En cuanto a Preciado, quien simplemente no ha podido encontrar la regularidad desde que llegó a Santos Laguna, el estratega sudamericano explicó que su ausencia en la convocatoria ante Cruz Azul y en los entrenamientos posteriores, se debe a una nueva lesión.

"Está con algunas molestias, que es normal, porque prácticamente el año pasado jugó un partido solo entero durante el año y sabíamos que con la acumulación, por más que intentamos prevenir, con la acumulación de trabajo podía tener algún retraso y es lo que sucedió, estaba con alguna molestia y no queremos tomar más riesgos con él de ponerlo en la cancha, molestia muscular, nada que ver con la lesión que tenía anteriormente. Estamos tratando de fortalecerlo en otros aspectos y no tener un retroceso extenso", aclaró.

Almada espera que la ausencia de Ayrton no sea prolongada.

"Los dolores son normales por la gran inactividad que ha tenido, durante muchísimo tiempo, le va a suceder a él o a cualquier futbolista que pare, que tenga tanta inactividad anteriormente, por más que uno las intenta prevenir son prácticamente impredecibles. Él ha evolucionado muy bien, seguramente ya va a empezar a entrenar nuevamente, con más continuidad con nosotros y seguramente lo empezaremos a evaluar como a los otros compañeros pero seguramente no me gusta dar tiempo, porque también me comprende la preparación de él y que lo veamos bien para tomarlo en cuenta, no solo del punto de vista de su lesión o este retraso, sino del punto de vista futbolístico, que tenga continuidad en los entrenamientos", sentenció.

Finalmente, Almada envió un mensaje a los aficionados.

"Este equipo ha dado muestras en muchos partidos de la gran entrega y disposición que siempre tiene futbolísticamente. Hay partidos en los que no sale nada, como el del sábado anterior, fue trágico para nosotros, porque los primeros que estamos golpeados y adoloridos somos nosotros. Estamos deseosos, al igual que la afición, de recuperar esa identidad", culminó.