¿Cómo consultar puntos Infonavit?

Para obtener un crédito hipotecario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es necesario que cuentes con al menos 116 puntos.

Estos puntos pueden usarse para comprar una vivienda nueva o usada, remodelar una existente, construir en terreno propio o pagar una hipoteca. Los puntos se pueden consultar en la página del Infonavit https://www.mi-portal-infonavit.com/checar-puntos

Para hacer la consulta necesitas tu Número de Seguro Social y fecha de nacimiento. Los puntos se calculan en función de tres variables que estiman tu situación crediticia: edad, salario y ahorro en la subcuenta de vivienda.

El salario se calcula con el salario mensual integrado, incluyendo prestaciones. Y el ahorro en la subcuenta de vivienda otorga un máximo de 39 puntos, los cuales se van agregando cada vez que sume el valor de un salario mensual integrado.

Para que el Infonavit calcule tu número de puntos disponibles es necesario que tengas una relación laboral vigente, que tu patrón aporte una fracción del salario a la cuenta de vivienda y no tener otro crédito con el Instituto.

De esta manera, si tienes 116 puntos o más, el Infonavit te informará la precalificación que tienes para determinado crédito. Y si no tienes los puntos suficientes para pedir un crédito, el sistema te dirá en cuántos meses más podrías conseguirlos.

Hay algunos casos en donde no puedes checar tus puntos y esto ocurre cuando el Infonavit no pudo comprobar que tengas una relación laboral vigente en el bimestre anterior; cuando tu patrón no realizó las últimas aportaciones; cuando se cometió un error de tipeo o el Número de Seguro Social o fecha de nacimiento son incorrectos.

Tampoco se pueden consultar los puntos si ya cuentas con un crédito vigente.