Prometen a fans que verán pronto el avance de 'WandaVision'

Hay mucha expectativa e incertidumbre acerca de lo que Marvel lanzará a partir de este año. Uno de los tantos proyectos que tendrán será la serie "WandaVision", la cual será lanzada a través de la plataforma Disney+.

Paul Bettany, quien interpreta a Visión en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel ha comentado que el avance de "WandaVision" no tardará en llegar.

Bettany estuvo presente en el Sundance Film Festival, donde habló acerca de su personaje para el nuevo proyecto de Marvel. "Sí, estoy de regreso para WandaVision´'", comentó el actor, quien también dio vida a Dryden Vos en "Solo: Una historia de Star Wars".

A pesar de no poder revelar más detalles acerca de "WandaVision", Bettany mostró una admiración hacia el productor de Marvel Studios, Kevin Feige, y dijo que pronto se sabrá más acerca de la serie.

"Admiro mucho a Kevin Feige, ha tomado muchos riesgos para el concepto del show. Los escritores están haciendo una locura con las elecciones que hacen y los fans no tendrán que esperar mucho para saber. Será muy pronto".

"WandaVision" contará con el regreso de Elizabeth Olsen en su papel de Wanda Maximoff y de Paul Bettany como Vision y se cree que estará relacionada directamente con la secuela de "Doctor Strange".

Se estrenará en el 2020 y formará parte de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, donde Marvel también lanzará series como "The Falcon and The Winter Soldier", "What If...?", "Loki" y "Hawkeye".

También saldrán las películas "Black Widow", "Eternals", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" y "Thor Love and Thunder".