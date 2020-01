Ana Gabriela Guevara espera llegar a un acuerdo con Paola Pliego

Ana Gabriela Guevara se mostró tranquila ante el tema jurídico de Paola Pliego, ya que espera llegar a un mejor acuerdo y no desembolsar los 15 millones de pesos.

La esgrimista ganó la demanda por daño moral y perjuicios que interpuso, desde agosto del 2018, en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por un supuesto dopaje positivo.

"Preveníamos que esto iba a pasar. El inicio de la demanda de Paola no fue atendido correctamente por la administración pasada. El juez [decimocuarto en materia civil de la Ciudad de México] tomó puntos de vista un poco sesgados, por el hecho que el laboratorio estuviera dentro de la Conade, cuando era independiente", dijo Guevara.

La exvelocista dio "toda la razón" a Pliego, con quien tiene una "buena relación", pero intentará llegar a un mejor acuerdo.

"Fue un error del laboratorio de que el positivo quedaba firme. Una disculpa no quita el tiempo, no podemos negarlo. No vamos a flexibilizar para pagar lo que dictaminó el juez".

"Si ven lo que dictaminó el juez, desvincula al Comité Olímpico [Mexicano] y al laboratorio, y nos echa toda la carga todo a la Conade. Vamos a apelarlo, pero no para contradecirlo porque Paola tiene todo el derecho, sino nos están aplicando una carga que no va a la institución, va al laboratorio", subrayó.