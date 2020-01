Se revisará reestructura de SSP: Fraustro Siller

José María Fraustro Siller, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila, dio a conocer que con el nombramiento de Sonia Villarreal Pérez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), revisarán qué reestructuración realizarán para trabajar de manera más eficiente.

Lo anterior, considerando el uso de tecnología, como lo son las videocámaras y también, deberá considerarse la dinámica en materia de Seguridad que se tiene con los estados de Tamaulipas y Nuevo León, tras renovar el convenio de colaboración.

Fraustro Siller señaló que otros de los temas que abordarán tienen que ver con lo sucedido en el Colegio Cervantes en el municipio de Torreón, y que además de la implementación del operativo "mochila", se buscarán programas que buscan concientizar más a los padres de familia y se involucren en la vigilancia de sus hijos.

"Con la llegada de Sonia todo eso se está revisando. Se está viendo qué reestructuración se debe hacer para trabajar más eficientemente, se tienen que revisar muchas de las partes que componen la Secretaría de Seguridad y que hoy en día tiene que ver con los nuevos modelos de seguridad a través de cámaras y todo lo demás; tiene que ver también con la nueva dinámica que se tiene con los tres Estados, acabamos de renovar el convenio", señaló Fraustro Siller.

El funcionario estatal se refirió a los lamentables hechos registrados en un colegio particular del municipio de Torreón, que llevó a la revisión de las mochilas de los estudiantes en todas las instituciones educativas de la entidad, pues están trabajando en establecer qué otro tipo de programas se tienen que implementar para concientizar más a los padres de familia para que se involucren en la vigilancia de los muchachos dentro y fuera de la escuela.

"Para lograr que ellos sean los que se involucren más en la vigilancia de los muchachos dentro y fuera de la escuela, porque eso es lo más importante. A todos nos inquieta lo que está ocurriendo en el mundo actual, los niños tienen una información mucho más agresiva, mucho más directa.", dijo el secretario de Gobierno.

Manifestó que el padre de familia también tiene que cambiar para poder comprender el chip que traen los niños hoy en día, además de considerar que no se vale que al padre de familia, el niño le diga que no se meta con él y que no tiene por qué ver los que están contemplando en su teléfono, dispositivos o computadora.

"El padre de familia tiene que ir más allá, porque hoy en día si te descuidas te los quitan. Y de alguna manera se involucran con los niños, les prometen cosas, para cuando acuerdas ya te los están arrebatando. El padre de familia tiene que cambiar mucho en eso, tiene que decidirse a participar más en la vida de los muchachos, desde muy jóvenes", indicó José María Fraustro.