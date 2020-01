Bitcoin, Petro, Libra… ¿qué nos traerá el 2020 en cuanto a criptomonedas y qué nos ha dejado el 2019?

Ya no son ninguna novedad, pero siguen siendo objeto de deseo por parte inversores de todo el mundo y objeto de interés para muchos expertos, ¿cuál es la actualidad del mundo de las criptomonedas y qué podemos esperar en este año que acabamos de estrenar?

Para empezar, durante el 2020 veremos el nacimiento de Libra, la criptomoneda de Zuckerberg, que llega con intención de colocar a Facebook, plataforma con cientos de millones de usuarios, como empresa de servicios financieros. Por su parte la criptomoneda estatal más famosa, el Petro, parece que sufre problemas, acordes al triste desplome general de Venezuela.

Mientras tanto Bitcoin abre el año con un valor que prácticamente duplica el valor que la madre de las criptomonedas tenía al comenzar el 2019.

Libra, la apuesta de Zuckerberg para entrar en el mundo de las criptomonedas

Anunciada oficialmente el 18 de junio del 2019 y supervisada por la Asociación Libra, pronto tuvo sus primeros encontronazos con las autoridades políticas y económicas, tanto en los Estados Unidos como en la Eurozona, que veían la iniciativa de Facebook con desconfianza, cuando no con abierta hostilidad.

Y no acabaron aquí los quebraderos de cabeza para Libra, ya que algunos de los miembros más destacados de la asociación Libra se cayeron a última hora del plantel, pasando de 28 a 21 miembros.

Aun así, parece que este año vamos a ver por fin en acción a Libra, interesante más que como activo para especular, como forma para efectuar pagos, de hecho, puede que encuentre su nicho en el mercado de las remesas, pagos que los emigrantes mandan a sus países de origen para ayudar a sus familiares, amigos y comunidades en general.

Petro, la cripto no cripto

Ya está cerca de cumplir dos años de vida la criptomoneda bolivariana y podemos decir sin miedo a equivocarnos que no ha pasado de excentricidad del gobierno venezolano, aunque la experiencia puede servir para el establecimiento de más criptomonedas estatales, como el Eurocoin que defienden altos cargos del BCE, como Lagarde, para luchar contra las criptomonedas en general, y contra Libra en particular.

El fracaso del Petro como alternativa al dólar en las transacciones internacionales no tardó en hacerse patente, y no solo cuando el comercio era con países de lo que podríamos considerar la órbita estadounidense, ni siquiera Rusia o China han aceptado el Petro como instrumento financiero.

Criptomonedas como forma de pagar los salarios

Una prueba de que, a veces, lo aparentemente inviable termina por ser aceptado es la prueba piloto llevada a cabo en Nueva Zelanda para pagar una parte fija del salario de empleados por cuenta ajena (quedan totalmente excluidos los autónomos de esta iniciativa) mediante criptomonedas, que deberían estar vinculadas a alguna divisa del dinero fiat tradicional y además deben ser fácilmente convertibles en dinero contante y sonante, en definitiva, la criptomoneda elegida debe ser capaz de funcionar como una divisa cualquiera.

La prueba comenzó en agosto del 2019 y en principio durará tres años, tras los cuales veremos si ha ayudado a convertir las criptomonedas en dinero de uso común.

Criptomonedas, valiosas más allá de lo evidente

Una alternativa a la compra de criptomonedas es utilizarlas como cualquier otro instrumento para realizar trading de CFDs. Esto evidentemente sin perder de vista el hecho de que cuando operamos con CFDs los riesgos de perder toda nuestra inversión, o incluso de acabar endeudados es muy real, ya que operamos apalancados, es decir, con crédito que nos presta el bróker y que nos permite abrir operaciones grandes con un depósito inicial pequeño por nuestra parte como garantía. Tengamos en cuenta que las pérdidas o ganancias potenciales son las dos caras de una misma moneda cuando operamos con CFDs, una mayor exposición con un depósito mínimo significa más riesgo de perder nuestro capital o endeudarnos, ya que las ganancias o pérdidas son sobre el total de la operación, no solo sobre nuestro depósito.

Esta forma de invertir en criptomonedas a través de CFDs, extensible a todo tipo de activos, como materias primas, índices bursátiles, acciones o divisas tradicionales antes solo era accesible para inversores institucionales, sin embargo, a partir del 2000 empezó a comercializarse también para el inversor particular. Eso sí, el trading con CFDs es difícil de dominar para obtener beneficios, al fin y al cabo, la mayoría de traders minoristas (para los que los CFDs no son recomendados) terminan por perder dinero. Para no formar parte de ellos, es recomendable encararlo como lo que es, un negocio, que requiere estudio y conocimiento profundo de todas las características y eventualidades que pueden ocurrir al operar con CFDs, que nada tiene que ver con apostar en la ruleta del casino al rojo o al negro.