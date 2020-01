Llama AMLO a resolver democráticamente las diferencias en Morena

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana con su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

Al inicio del acto, el mandatario expresó su confianza en la situación actual del país, asegurando que "vamos bien y de buenas", dando paso luego al tradicional Quién es quién en los precios de los combustibles, así como los avances en la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

En el Quién es quién, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, informó que en la verificación semanal que realiza la dependencia a gasolineras se detectó nuevamente la presencia de una especie de “gusanos” colocados en bombas despachadoras que permiten dar menos litros a los consumidores.

En la "mañanera", reveló el caso de una gasolinera en Gómez Palacio, Durango, donde se encontraron tales manipuladores tecnológicos.

Sheffield Padilla agregó que del 16 al 22 de enero se recibieron 338 denuncias ciudadanas, además de que se localizaron cuatro mil 318 mangueras y bombas verificadas, de la cuales 30 fueron inmovilizadas.

Ya en ronda de preguntas y respuestas, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la movilización del pasado domingo de la Caminata para la Verdad, la Paz y la Justicia, asegurando que da su "respeto a todos los que se manifiestan. Más cuando se trata de familiares de víctimas de la violencia".

Asimismo, dijo que no los recibió debido a que se encontraba de gira, además de que no quiso provocar posibles situaciones de conflicto en las cuales podría estar involucrado.

En otro punto, López Obrador recibió una pregunta sobre sus críticas a los conservadores, las cuales redobló asegurando que "todos son hipócritas. Esa es su doctrina".

En ese sentido, cuestionó a "organizaciones de corte conservador" por no pedir mayores explicaciones sobre el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

"¿Han escuchado algo sobre García Luna? Padecen amnesia", afirmó. "Por eso ofrecemos disculpas, porque ese tema sí amerita debate. Basta de hipocresía. Fuera máscaras", añadió.

"Muy lamentablemente, miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad García Luna", criticó el presidente, reiterando que fue fallida la política de seguridad emprendida en administraciones anteriores.

Respecto a la situación en Morena, que este lunes amaneció con dos personas que se asumieron como dirigentes nacionales del partido, Alfonso Ramírez, electo el domingo por el VI Congreso Nacional Extraordinario, y Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta y quien acusó que ese pleno fue ilegal, el presidente reiteró que ya no le corresponde hablar al respecto.

"Nada, nada, nada. Silencio, no del cómplice, sino que no me corresponde", afirmó.

Asimismo, expresó su deseo de que todos los partidos "resuelvan sus diferencias con el método de la democracia", agregando que ahora el gobierno federal ya no se involucra en procesos internos, pues "la línea es que no hay línea".

Recordó también que "antes (el presidente) era el jefe político del partido que lo llevaba a la presidencia. Jefe político, y él decidía quién iba a dirigir el partido, de dónde surgía", aunque aseguró que esta situación ya no existe.

"Eso ya no, no me ocupo de eso. Estoy ahora representando a todos los ciudadanos de todos los partidos, a creyentes y no creyentes, a campesinos, a ricos y a pobres, a todos. No soy jefe del partido, ni jefe de grupo, ni de camarilla", dijo, reiterando el exhorto para que en Morena resuelvan sus diferencias por medio de la democracia.