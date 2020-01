Comparan a Ninel con Lyn May

inel Conde es una de las actrices consentidas en redes sociales y es que sus seguidores siempre fieles le han aplaudido las fotos que sube de sus fines de semana en alguna playa y siempre en bikini, hasta sus proyectos de trabajo que anuncia, sin embargo en esta ocasión dio de qué hablar luego de que subiera un video en Twitter donde su aspecto es totalmente diferente y algunos la han confundido con Lyn May.

La actriz "En tierra salvajes" y "Rebelde" dejó a mucho con el ojo cuadrado al subir un video en donde su imagen es totalmente diferente a la que se le conoce, y es que tras anunciar que estaría como invitada toda una semana en un programa de televisión, Ninel Conde no se salvó que la criticara la gente al verla con algunos arreglos que se hizo en el rostro y que por ello se le comparó con la vedette.

Esta no es la primera vez que Ninel Conde es atacada por su apariencia física y el gusto por las cirugías estéticas, sin embargo ella ha sacado la cara ante esto y contestado para lo que según ella asegura son chismes y que no saben realmente la realidad.

En esas ocasiones comentó la llamada "Bombón Asesino" que lo necesita es tiempo para realizarse esos "arreglitos" que llama la gente y que lo único que preferiría es dormir, pero debido a su carga laboral no lo consigue siempre.

"Me encantaría tener tiempo de, por lo menos, internarme para dormir unas 48 horas seguidas. No nada más para hacerme arreglitos, preferiría dormir, por lo menos. Porque la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación", respondió ya hace tiempo.

El problema es que la gente está impactada por ver su rostro que es muy parecido a la bailarína exótica de Lyn May, quien ha confesado en diversas ocasiones que un procedimiento mal hecho le dejó su rostro diferente.

Hasta el momento, Ninel no se ha pronunciado ante esta nueva ola de críticas, pero en su Instagram hace algunas horas subió una imagen donde se le ve realmente diferente al video que subió en su cuenta de Twitter, pero que ya borró.