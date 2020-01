Acusan lentitud en obra de Gómez Morín

Muchos de los vecinos de la zona por donde se desarrollan las obras del colector de la calzada Gómez Morín no pueden acceder a sus casas. Además, la tierra y los malos olores, sumados al caos vial que se genera, generan molestias entre los habitantes.

Los colonos que habitan en la zona de la calzada Gómez Morín, abarcando de la calle Pastaza a la Del Charro, señalan que las obras de rehabilitación de drenaje y del asfalto comenzaron desde mediados del año pasado, sin embargo, aún es fecha que no pueden culminarse.

La señora Guadalupe Hernández, cuyo domicilio se encuentra sobre la calzada, indicó que ha observado muy lentos los trabajos. Dice que solo ve que dos otras veces a la semana están las máquinas y los trabajadores laborando, por lo que recalcó que sería importante que se diera mayor celeridad, ya que la obra está causando muchos estragos al sector.

"Yo cuando ando por aquí en mi casa solo veo que dos o tres días de la semana es cuando están trabajando. Luego además de ello es una obra que hacen y luego deshacen, que porque no les queda. Entonces es inversión que ellos no están pagando, que sale de nuestros bolsillos", criticó.

Mencionó que la tierra que se encuentra en los montones que se ubican sobre esta vialidad, así como cuando se generan las labores y los mismos trabajadores barren al finalizar su día laboral, ocasiona que el interior de las casas cuenten constantemente con suciedad de polvo, al igual que los automóviles. "Ni se diga de la generación de alergias por la tierra", subrayó.

También comentó que al ser una vialidad de constante uso vehicular, el tráfico se ve entorpecido debido a la obra, así como también el paso de los autos causa mayor levantamiento de polvo.

"La cuestión no es que no se haga la obra, que la hagan, pero que la hagan bien...Porque ahorita vienen y hacen y al rato lo quitan para volverlo a realizar, también es cuestión de que programen bien las cosas, porque no se ve que avancen, ellos no son los que habitan aquí, y nosotros, los colonos, somos quienes tenemos que sufrir de los malos olores, de la levantadera de tierra, del tráfico y de que en algún momento pueda generarse un accidente, y luego ni digamos si llueve, será un caos porque ni siquiera existe un acordonamiento del lugar o un buen señalamiento, solo sus conos", puntualizó.

Por su parte, el señor Héctor Pérez, habitante de este mismo sector de la colonia La Merced II, dijo que además de todo, quienes tienen sus casas sobre la Gómez Morín, tienen que aguantar el no poder pasar con sus autos a sus cocheras, ya que las aberturas por los trabajos no los dejan y tienen que estacionar sus carros a la orilla de las franjas abiertas sobre el pavimento.

"Sobre la calzada tenemos que dejar nuestros autos porque ni cómo pasar a las cocheras de nuestra casa, entonces es un riesgo que estamos corriendo, ya que es por ahí donde los autos, camiones y demás pasan", expresó.

De igual forma, en las cercanía de dicha obra, precisamente en el cruce de la Gómez Morín y División del Norte, han comenzado obras de recarpeteo y drenaje, lo que causa desviación vehicular, así como también fastidio entre quienes habitan y cuentan con un comercio en la zona.

En el lugar existen tiendas de abarrotes y de venta de comida, por lo que la presencia de tierra genera molestia. Los colonos esperan que esta obra pueda concluirse en un menor tiempo a lo que se hace en la Gómez Morin, zona que además, detallaron no cuenta con las debidas líneas que dividan los carriles por donde circulan los automóviles.

Por otra parte, la señora Xóchitl Saavedra, quien tiene un negocio en la zona, dijo que en toda la avenida División del Norte se cuenta con baches, mismos que se observan señalados con llantas y bloques de plástico rotos.

"Sobre toda la División del Norte, desde el Rodríguez Triana hasta el Revolución" El pavimento cuenta con diversos baches, los cuales, dijo, deberían rehabilitarse al mismo tiempo de los trabajos que ya se están haciendo, "esto para que pueda haber solo un tiempo de polvo y desviación vehicular y no meses y meses de trabajos que nos lleguen a afectar a todos", externó.

Finalmente, los vecinos de esta área de la Gómez Morín y los de la División del Norte hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se agilicen los trabajos y que se realicen con calidad de materiales y procesos.