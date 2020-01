Bad Boys encabeza la cartelera

a película Bad boys for life, en el que los policías "Mike Lowery" y "Marcus Burnett" vuelven a patrullar juntos, se mantuvo en la cima de la taquilla de Estados Unidos por segundo fin de semana consecutivo, seguida de 1917 y Dolittle.

La última entrega de la trilogía de Bad boys, en la que los detectives trabajarán con el nuevo equipo de élite de AMMO, del departamento de la policía, para acabar con "Armando Armas", el líder de un peligroso cartel de drogas, sumó 34 millones de dólares a su acumulado nacional de 120.64 millones.

De acuerdo con datos de Box Office, en segundo lugar, se ubicó el filme ganador de dos Globos de Oro, 1917 del director británico Sam Mendes, al sumar 15.80 millones de dólares a su estimado nacional de 103.88 millones de dólares.

Con Robert Downey Jr. como protagonista, la cinta Dolittle, en la que deja atrás su personaje de "Iron Man", para dar vida a la reinvención del clásico cuento del hombre que podía hablar con los animales, obtuvo ingresos de 12.50 millones de dólares para un total nacional de 44.68 millones, tras su debut el pasado 17 de enero.

A su vez, Los caballeros (The gentlemen), dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Charlie Hunnam, debutó en la cartelera estadounidense el cuarto lugar con ingresos estimados de 11.03 millones de dólares.

En el quinto sitio, se colocó la tercera entrega del fantástico mundo de "Jumanji" dirigida por Jake Kasdan, obtuvo ingresos de 7.90 millones de dólares durante este fin de semana para un total de 283.44 millones desde su estreno el pasado 13 de diciembre en cuatro mil 227 salas de cine.

Presencias del mal (The Turning), de Floria Sigismondi; Star Wars: El ascenso de Skywalker, de J. J. Abrams; Mujercitas (Little women) dirigido por Greta Gerwig; Buscando justicia (Just mercy) de Destin Daniel Cretton; y Entre secretos y navajas (Knives out), de Rian Johnson; completan la lista de las películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos.