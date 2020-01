No queríamos que suspendieran al árbitro: Andrés Iniestra

Expulsar a un joven que no había hecho nada para merecerlo ya le pasó factura al árbitro Brian González, quien ha sido suspendido para este fin de semana, pero eso no deja a nadie contento, al menos en Pumas.

"Lo que menos queremos es eso; así como nosotros hacemos una carrera de futbolistas, ellos hacen una de árbitros y esperamos que les vaya de la mejor manera", señaló Andrés Iniestra, mediocampista auriazul.

De acuerdo con el "Lobo", la sanción al silbante está lejos del objetivo que se propuso el club al solicitar que se revisara la resolución de la jugada.

La Comisión Disciplinaria le levantó la sanción al juvenil felino y castigó con un juego a Martín Barragán, quien utilizó la mano deliberadamente para evitar un gol en contra, sin recibir la tarjeta roja al momento.

Las críticas hacia el delantero no se hicieron esperar, pues, por lo que se aprecia en los videos, no se acercó a Brian González para confesar que él era el responsable de la infracción. Iniestra, sin embargo, no crucifica a su compañero.

El dorsal 10 de los capitalinos apuntó que le cree a Barragán, cuando dice que sí fue honesto con el colegiado y que éste no lo escuchó, pero destacó que Rivas, de 17 años, recibió palabras de aliento de todo el equipo.