Ivonne Montero quería suicidarse tras infidelidad de Fabio

Ivonne Montero se mostró conmovida al contar su historia de amor con el fallecido padre de su hija, Fabio Melanitto.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde la actriz y cantante rompió en llanto al recordar el momento en el que se dio cuenta que su exesposo, la había dejado por una mujer que él llevó a su boda.

“A dos semanas (de separada con Fábio) TVNotas me dice ‘ tenemos unas fotos de tu marido con otra mujer en su trabajo’ A esa mujer yo la vi en mi boda, ni antes ni después, en mi boda”, reveló luego de que contara los problemas que tenían con sólo dos meses de casados, siendo Melanitto quien abandonó su hogar en tan poco tiempo.

Montero expresó que al enterarse sentía que el mundo se le venía encima, al punto de pensar en el suicidio.

“Fue muy fuerte porque, te arrancan todo muy fácil”, dijo entre lágrimas.

Ivonne Montero aseguró que nunca luchó por recuperarlo, pues la amante de Fabio la insultaba y le enviaba mensajes, por lo que sólo le pedía a él que hiciera algo para que la dejara de molestar porque ella estaba embarazada.

“En algún momento sí le dije a él, dile a esta mujer que ‘ ami no me tomes en cuenta pero piensa que estoy embarazada y yo no quiero que le pase nada a mi bebé’ y sin embargo le pasó, ella nació con una cardiopatía muy severa”, dijo respecto a su hija a la que Fabio sólo vio una vez.

Pese a esto, la cantante describió su pasado con el exintegrande de la banda juvenil UFF, como una de las mejores cosas que le pasó.

“Fue increíble, me tocó Fabio. Me quedo siempre con lo mejor. Soy una mujer que cree mucho en el amor, en la pareja. Yo no quería casarme”.