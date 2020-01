Innovan lerdenses con su bebida orgánica

Kaffee de Higo es una empresa de Lerdo que elabora un sustituto de café hecho a base de higo orgánico de huertos de la ciudad. En rueda de prensa, Enrique Gutiérrez Vaquera, CEO de la empresa, explicó que el producto es único en su tipo por los procesos que realiza para su elaboración.

Actualmente se produce un producto similar en España y Chile, el cual que tiene diferencias en sus procesos, por lo que el mexicano garantiza una vida de anaquel de un año y medio.

El 30 de enero inaugurarán el Centro de Empaque y Distribución Zona Norte Kaffee de Higo (CED) en Lerdo, teniendo como invitados principales a sus socios de Shark Tank México y autoridades estatales.

En su plática con los medios de comunicación, los CEO de Kaffee de Higo explicaron a detalle que comenzaron con esta idea desde 2014, año en el cual decidieron arrancar con un rancho de cultivo orgánico de higos.

Dijo que así comenzaron a trabajar hasta lograr la certificación correspondiente para ser orgánicos, por lo que fue en 2018 cuando sacaron al mercado el producto final del sustituto de café, hecho a base de higos tostados, con un tiempo de vida de un año y medio en anaquel, lo cual no lo tienen otros países.

Gracias a que asistieron a una expo de café gourmet de Guadalajara vieron el gran potencial de mercado que tenían al vender en un día 20 kilos del producto. "Vimos un boom fuerte para el producto".

Junto a la CEO, Eva del Carmen Contreras Barrios explicó que la idea nace debido a que vieron que el café es la bebida que ocupa el primer lugar de consumo en el mundo, por lo que pensaron hacer algo que fuera ideal para personas que padecen enfermedades como diabetes, problemas de presión o mujeres embarazadas, a quienes se les prohíbe su consumo.

Citó que Argentina hace algo similar a su sustituto de café hecho de higo, pero que lleva otro tipo de proceso.

Relató que luego que se presentaron por tercera ocasión con los "tiburones" en el programa Shark Tank México se logró captar la atención de inversionistas, aportando 850 mil pesos por el 45 por ciento del negocio.

Por ello, comentó que se ha platicado para tener 20 hectáreas con 4 mil higueras cada una para atender la demanda del mercado. Estimó que generarán 140 empleos indirectos de agricultores que deseen trabajar en este proyecto, ya que muchos de ellos malbaratan sus tierras por 30 mil peso, o bien, venden hasta 30 pesos el kilo del higo.

Ahora propone un trabajo horizontal con productores de higo de la Comarca Lagunera y reactivar la actividad en el campo de la región, al ofrecer un producto con valor agregado al deshidratarlo en forma natural y tostarlo con un higo orgánico.

Actualmente la empresa produce cuatro toneladas por mes. Con la alianza con productores laguneros esperan atender, no solo la demanda de este sustituto de café del mercado nacional, sino también a otros países. Compartió que realizan pruebas en España, China y EUA. Destacó que la ventaja de esta bebida hecha a base de higo deshidratado y tostado es que no solo es ideal para aquellas personas que no son tolerantes a la cafeína, sino para quienes padecen de enfermedades de alta presión, diabetes o mujeres embarazadas.

La consistencia de la bebida lo hace un producto que destaca dentro de los productos orgánicos sustitutos del café, comentó Contreras Barrios, sin tener efectos secundarios como sucede con la cafeína.

