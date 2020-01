Bárbara Mori vivió un infierno en su infancia

Como pocas veces, la actriz Bárbara Mori habló de lo violenta que fue su infancia y del infierno que vivió con los abusos por parte de su padre, que influyeron en su día a día hasta el punto de pensar que "no merecía el amor de nadie".

En una charla que la actriz uruguaya sostuvo en el canal de YouTube de su amiga Fabiola Campomanes, reafirmó que su niñez fue un total infierno.

"Tuve una infancia súper, súper ruda y crecí sin mamá y crecí con un papá bastante violento, entonces al crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás, creces generando una creencia de que no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres", explicó en el podcast. La actriz de películas como Treintona, soltera y fantástica y La mujer de mi hermano, comentó que durante su infancia aprendió que "el amor es golpe, abuso y maltrato".

Bárbara Mori señaló que fue gracias a un retiro espiritual, que realizó cuando tenía 30 años, que logró sanar sus heridas e, incluso, sanar su relación con sus padres.

"Empiezas a mirar cuáles son esas heridas, cuándo se generaron.

Sanar tu relación con papá, sanar tu relación con mamá.

Porque una vez que descubrí el amor por mi ser, me abracé, me miré de frente y me dije: 'nunca más te voy a dejar sola'".

Mori anunció que se inspiró en su infancia para escribir una historia de violencia familiar que ella misma dirigirá bajo la producción de Lemon Films.