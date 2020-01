Cuestiona rector de la UAdeC la operación del Insabi

Para el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Hernández Vélez, los servicios que prestan los hospitales universitarios de la entidad no podrán ser gratuitos como lo existe el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que entró en vigor en este año y que vino a suplir al Seguro Popular con el que se tenía convenio. De ser así, Vélez aseguró que las instituciones médicas que dependen de la universidad "tronarían", pues recalcó que requieren de recursos económicos para operar.

"Dijeron que tiene que ser gratuita y obligatoria (la atención médica) y no nos dan lana, también en los hospitales nos dicen que debe ser gratuito, no puede ser porque tronarían tres hospitales universitarios", recalcó el rector, quien reconoció no estar de acuerdo con las disposiciones del Insabi, "ya les dijimos que no estamos de acuerdo". El rector dijo que se solicitó abrir el servicio, "y eso no se puede abrir sin recursos".

Vélez no precisó el tipo de convenio que se tenía establecido con el desaparecido Seguro Popular, a través del cual se atendía a la población sin ningún tipo de Seguridad Social en las instituciones médicas dependientes de la universidad.

Para conocer la nueva forma de operar, adelantó que se reunirán con autoridades de la Secretaría de Salud la próxima semana.