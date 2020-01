'Terminamos con un poco de amargura', dice Guillermo Almada

Guillermo Almada no quedó del todo satisfecho con la victoria de anoche obtenida por los Guerreros, considerando que los Albiverdes desaprovecharon una buena oportunidad de sentenciar la eliminatoria.

En su análisis del triunfo, el uruguayo declaró: "nos vamos con una ventaja amplia que pudo ser mayor a lo que fue al final, pero se dieron las dos jugadas casuales, el primer penal sin ningún peligro porque Torres tenía controlada la situación y en el segundo, la pelota se le escapó a Carlitos. Terminamos con un poco de amargura porque el resultado pudo ser más amplio, pero en definitiva ganamos, que es lo que queríamos y la verdad quedamos satisfechos porque los jugadores hicieron un buen partido más allá de esas distracciones", dijo.

Almada no piensa cambiar su estilo de juego para la vuelta ante Pumas, aferrado a que esa es la fórmula que le ha dado buenos resultados con anterioridad, por lo que irán a buscar la victoria en Ciudad Universitaria: "frustración no tenemos, porque ganamos, porque eso es lo primero, después quizás pudimos haber logrado un resultado más amplio, pero nos vamos con ventaja y vamos a intentar ganar allá, obviamente que ellos intentaron hacer su partido y la eliminatoria será atractiva, pero estamos confiados con el grupo que tenemos, recibimos esos goles al final, pero jugaron muy bien la mayoría de los chicos que hicieron un partido bárbaro, como lo han hecho durante toda la Copa", consideró.

De cara al partido ante Cruz Azul, en la Liga MX, Almada señaló que algunos de los elementos que participaron en la Copa le dieron argumentos para considerarlos el próximo sábado, pero ya tiene clara su alineación: "casi seguro será el mismo equipo que jugó el otro día (contra León), porque me dejó conforme. Tenemos una continuidad de partidos que le va a hacer participar a casi todo el grupo y la idea que tenemos es que, el que esté al cien por ciento de sus condiciones físicas es mucho mejor que el que está al cincuenta", afirmó.

El entrenador de los Pumas, Miguel González "Míchel", lamentó que la temprana expulsión que sufrió su equipo modificó el planteamiento inicial, aunque celebró que los dos goles logrados por la vía del penalti, les permite mantenerse vivos en la eliminatoria.

Afirmó el español que los Pumas intentarán sacar provecho a que Santos no terminó de matarlos, dejando la ventaja en solamente dos goles: "me quedo con lo positivo, en un momento determinado estábamos prácticamente fuera de la eliminatoria, con cuatro goles en contra, pero el equipo volvió a demostrar carácter, como hizo el otro día en el partido de liga y creo que nos han dejado vivos y pensamos aprovecharlo", señaló.

En su análisis del partido, Míchel afirmó: "ha sido una prueba más, entramos al campo con una idea de juego, pero hemos jugado cerca de 80 minutos con un jugador menos, sin embargo, el equipo a pesar del buen juego de Santos y de los goles recibidos, no se ha descompuesto, ha metido dos goles contra un rival que nos tenía en una situación crítica. En el aspecto futbolístico, lógicamente queremos mejorar cada día, pero en el aspecto de carácter hemos mejorado mucho", dijo.

Quien fuera una estrella del Real Madrid, alabó las virtudes de Santos, pero fue enfático en que harán lo posible para llevarse la eliminatoria: "ellos crean dinámica, nosotros hemos cambiado mucho en este torneo, lógicamente cuando teníamos cuatro goles en contra y un jugador menos, la situación no era muy optimista para nosotros, pero creo que los jugadores han sacado su carácter y no se han resignado, eso hace que sigamos con las puertas abiertas en la eliminatoria, se que ganarle a Santos por dos goles no es fácil, aunque lo hiciéramos en el partido del Apertura, pero lo vamos a intentar", sentenció.