Asegura 'Chicharito' que la MLS es más popular que la Liga MX

El delantero mexicano Javier Hernández señaló que a la Liga MX le está costando admitir que la Liga Mayor de Futbol (MLS) de Estados Unidos cada vez está más cerca, aunado a que cuenta con una mayor exposición.

“En México no quieren aceptar que la MLS se está acercando, he estado 10 años fuera de la Liga MX, ahora será mi primera vez para la MLS, así que no puedo decir exactamente cómo es el nivel, pero por lo que veo desde fuera, la exposición de la MLS en el mundo no es la misma que la de la Liga MX”, declaró.

Manifestó que en México no quieren emular los aspectos en los que la liga estadounidense han destacado de manera importante. “Hablando de la Liga MX, no quieren darse cuenta de eso, no quieren aprender de cosas que la MLS está haciendo bien”, declaró a la propia liga norteamericana.

Indicó que jugadores con los que ha compartido vestidor le han dejado en claro que tienen un mayor conocimiento de lo que ocurre en Estados Unidos que de lo que pasa en México, en el aspecto futblístico.

“Lo sé porque mis compañeros en todos los países que he jugado tienen más conocimiento de la MLS que de la Liga MX. Las dos Ligas están mejorando pero creo que la MLS está mejorando a pasos más grandes”, estableció.

Sobre su llegada al Galaxy de Los Angeles, descartó que sea el sitio donde anuncie su adiós de las canchas, ya que para él es un compromiso que lo compromete como profesional que es.

“Es una liga muy atractiva, que está creciendo muchísimo, que la gente no lo quiere aceptar y aunque digan que es la liga en la que me voy a retirar y que vengo nada más a divertirme, están completamente equivocados”, sentenció.