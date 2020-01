Reconoce López Obrador incremento en el índice delictivo en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "un mal día" la cifra de homicidios que ayer se registraron en el país que fue de 93, y reconoció que hay un incremento en el índice delictivo, pero aseguró que su gobierno trabaja todos los días para bajar estas cifras y señaló que avanza porque no hay la complicidad que había en administraciones anteriores.

"Estamos trabajando todos los días para disminuir la incidencia delictiva, no quise polemizar, no quise decir 'no es cierto que esté creciendo en el índice delictivo'. (…) Tenemos que meternos más sin duda, solo que lo que quiero es dejar de manifiesto que nos tocó todavía la resaca, es decir, el saldo de una política equivocada, pero además, corrupta en materia de seguridad.

"Ayer fue un mal día, más de 90 homicidios; antier como 70 homicidios de acuerdo a nuestros datos. 14 estados sin homicidios, pero ¿qué pasó ayer? Fue de los días más difíciles, 93, se nos subió, desde luego 10 estados sin homicidios (…) Sí es el año de más violencia, (pero) estamos aplicados, y tenemos ventaja, pero no estamos permitiendo la complicidad que antes había".

Al presentar estadísticas de su Gabinete de Seguridad, el mandatario detalló que Guanajuato tuvo un repunte ayer en el índice de homicidios al sumar el 13% de este delito del total nacional, y aseguró que la población de esta entidad no están solos y que contarán con el apoyo del gobierno federal.

"Se descontroló en los últimos días en Guanajuato. Antier o antes, llegaron a haber hasta 30 homicidios en Guanajuato. Nos representaba en promedio 15% en los homicidios de este país. Hubo 20% antier, pero estábamos satisfechos porque bajó, pero ayer se nos volvió a subir".