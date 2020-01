Will Smith sorprende a clientes haciéndose pasar por conductor

El actor estadounidense Will Smith, que actualmente triunfa en los cines del país con la tercera película de Bad Boys, sorprendió en Miami a cuatro clientes de la compañía de transporte Lyft quienes, al subir al coche, descubrieron que el conductor era el carismático intérprete.

El actor se encontraba en la soleada ciudad de Florida promocionando su nueva película, Bad Boys for Life, el fin de semana pasado, cuando recogió a cuatro pasajeros en un Porsche Taycan modelo 2020, un auto de alta gama color azul con el que Smith dice usar "nuevas tecnologías".

Con una barba de pocos días y su acostumbrada sonrisa bonachona, Smith toca el claxon y llama a sus clientes -dos hombres y dos mujeres- desde la ventanilla en cada recogida, algo que a los pasajeros les causa total sorpresa e incluso les cuesta avanzar hacia el automóvil.

59.1 MILLONES de dólares recaudó en su fin de semana de estreno la película Bad Boys for Life.

En el video que el propio actor subió a su canal de YouTube bajo el título de "Dando a los extraños un Lyft en Miami", el actor habla como su mismo personaje en el filme, el detective Mike Lowrey, e invita a sus pasajeros a que también imiten voces de la película.

Smith hizo que uno de los pasajeros llamara a su novia por teléfono con la cámara activada, luego de que el joven le dijo que ella ve semanalmente la cinta original de los detectives.

El actor, que ya ha cumplido 51 años, confía en haber cambiado para bien en todo este tiempo: "Me siento un poco más sabio, un poco más calmado y desde luego presto más atención a las cosas que me rodean que hace 25 años, antes iba como un caballo con orejeras, estaba ciego a muchas cosas y creo que eso lo he corregido", aseguró durante una entrevista este mes.

Will Smith y Martin Lawrence triunfaron este fin de semana en los cines del país con la tercera película de Bad Boys, que, visto el gran éxito de su regreso, ya está preparando su cuarta entrega.

Bad Boys for Life, que cuenta con actores latinos como Kate del Castillo, Paola Núñez o Nicky Jam, retoma a los dos famosos y peculiares detectives de Miami (Marcus Burnett y Mike Lowrey ) en su enfrentamiento ante una temible organización mexicana.

Bad Boys for Life triunfa en su estreno

La comedia de acción Bad Boys for Life fue la película más taquillera en las salas de cine de Norteamérica este fin de semana, al recaudar 59 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, según proyecciones de la industria.

La cinta, estelarizada por Will Smith y Martin Lawrence, es la tercera parte de una serie que no se actualizaba en 17 años. Tuvo un buen desempeño en un fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado de Martin Luther King Jr.

Aparte de Bad Boys, Sony Pictures tiene otras dos cintas en la lista de las diez películas más taquilleras en Norteamérica: Little Women y Jumanji: The Next Level.