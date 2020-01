Ante falta de recursos quedan pendientes obras de la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) dejará obras pendientes por el orden de los 150 millones de pesos, entre ellas, el cambio de instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) en la unidad Torreón, ante la falta de recursos federales extraordinarios.

En su visita por la ciudad, el rector Salvador Hernández Vélez, dijo que para este año no se cuenta con "bolsas extraordinarias", por lo tanto reconoció que materia de equipamiento todo está en pausa.

Comentó que en el caso de FCPyS, el edificio quedará listo, sin embargo, no se tienen los recursos para su equipamiento. Dijo que en caso de recibir el recurso, la facultad podría mudarse a Ciudad Universitaria este año. Hernández Vélez reconoció que no está en condiciones de iniciar clases en las nuevas instalaciones, "en donde están no hay problemas", recalcó.

"No hay para el equipamiento ni para el mantenimiento de cosas que se pararon desde el 2019", insistió el rector de la UAdeC. .

Otra de las unidades que se verían afectadas por la falta de recursos extraordinarios, es un área común entre la Escuela de Ciencias de la Salud y Medicina en el municipio de Piedras Negras mientras que en Saltillo no se han terminado proyectos como el Centro Estudiantil de Ciudad Universitaria, en donde solo falta el equipamiento.

También la Escuela de Música, que si bien ya se tiene el edificio, tampoco se cuenta con recursos para su equipamiento.

El rector reconoció que no hay una fecha en la que puedan llegar los fondos necesarios para finalizar dichos proyectos, mientras tanto quedarán vacíos los inmuebles.

Hernández Vélez dijo que la universidad recibió un incremento tasa cero en su presupuesto para este año, que es de 2 mil 500 millones de pesos, sumado con la parte de la Federación, estado y recursos propios.

"Es de tasa 0 con respecto a la tasa de inflación que define la Secretaría de Hacienda pero la realidad de que el 3.3 por ciento que define Hacienda como inflación no es, entonces ese es el incremento que traemos", dijo el rector.