Falta personal en Hospital 21 del IMSS en San Pedro

El Hospital General de Sub Zona (HGSZ) 21, del IMSS, en San Pedro, cuenta actualmente con una directora interina, luego de que la anterior fuera removida tras la difusión de un video tomado por un derechohabiente, que evidenciaba que el hospital estaba completamente solo, principalmente la zona de urgencias durante la noche del pasado 8 de enero.

No obstante, el problema de fondo en este nosocomio no ha sido resuelto por parte del IMSS, pues este hospital tiene mas de 50 años prácticamente en las mismas condiciones, aún cuando la cantidad de derechohabientes ha aumentado considerablemente y además no cuenta con el suficiente personal médico para atender la demanda actual.

La directora interina que fue nombrada como responsable de este hospital mientras se define al director (a) definitivo, es la doctora Berenice Salazar Zúñiga.

Como se recordará, el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegacion Coahuila, determinó separar del cargo a la directora del Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 21, de San Pedro de las Colonias, Susana Hernández, tras la difusión del video donde se muestra que había al menos 15 personas, entre ellos adultos y niños, adultos mayores y una madre con un bebé esperando ser atendidos en Urgencias, pero no apareció ni una enfermera, ni un médico, ni una trabajadora social, ni guardias ni personal administrativo o de limpieza. Lo anterior pese a que hay pacientes en cama, internados.

El problema es que de noche en este hospital y para todas las áreas, tanto de urgencias como los que están en camas y para atender en quirófano, únicamente se cuenta con un médico, mientras que en la mañana solo hay 6 que no se dan abasto para atender a tanta gente. Hay personal administrativo que tiene que hacer dobles funciones, porque el IMSS no abre mas plazas en este hospital, al cual además le faltan insumos.

El delegado estatal del IMSS en Coahuila, Juan Salgado Brito, visitó el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) Nº 21 de San Pedro, recientemente y aseguró que se revisaría la manera de trabajar en el lugar.

Ayer El Siglo de Torreón constató que es muchísima gente la que acude y que es muy evidente que faltan trabajadores, situación que también fue confirmado por el propio personal médico y de enfermería, quienes hacen grandes esfuerzos. Otro problema regular es que no cuentan con ambulancia, porque la que hay está muy vieja y cada rato se descompone.