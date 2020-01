Para tratar VIH en el IMSS

SIN MEDICINA

Indicación

Eduardo señala que lo único que le dijeron es que se anotara en una "lista de espera" y que proporcione sus datos para llamarlo en cuanto lleguen los medicamentos.

21

DíAS

Fue lo que esperó en el 2018 para recibir su medicamento por desabasto.

NúMERO Son ahora los pacientes diagnosticados con VIH, los que denuncian la falta de medicamentos en el IMSS para tratar su enfermedad. Califican el hecho como desinterés por parte de las autoridades de dar esa atención que requieren este tipo de padecimientos que son incurables.

"Eduardo", quien solicitó el anonimato, comentó que en al menos en tres ocasiones ha padecido el desabasto de medicamentos por parte de la institución, siendo la más larga la registrada en el 2018 ya que para entonces esperó casi un mes para retomar su tratamiento.

En este año, la situación es muy similar. Cuenta que en diciembre del año pasado, su médico familiar decidió cambiar el esquema para evitar el problema de desabasto, lo cual fue inevitable.

"Precisamente me cambiaron el esquema en diciembre pasado por el motivo de que el medicamento que usaba anteriormente no lo iban a tener en existencia en todo este año, me lo cambiaron por uno que sí tenía más asegurado el abasto. Es una única tableta. Pero sucedió lo mismo, no la tuvieron esta vez", dijo el paciente.

Eduardo ha esperado todo lo que va del mes de enero para iniciar el nuevo tratamiento. Mientras eso sucede, comenta que ha reforzado sus medidas preventivas para evitar cualquier enfermedad, que en su condición podría agravarse.

"Trato de cuidarme tanto de estos cambios de temperatura, la alimentación, el comprar el medicamento esta difícil para mí", dijo el paciente.

Y es que explica que el no llevar el tratamiento de manera regular podría genera la adherencia del virus a su cuerpo, y si la tardanza es mayor, el tratamiento pudiera no surtir efecto.

"La solución es que me den otro medicamento más fuerte o algo que me siga siendo efecto pero es muy arriesgado".

Fotos: La i

Tel.- 7166012