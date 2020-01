Arremete delegado de Morena en Durango contra alcaldesa de Gómez Palacio

El delegado estatal en funciones de presidente de Morena en Durango, Armando Navarro, arremetió contra la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, al considerar que su gobierno no es morenista, que supuestamente no atiende las necesidades de algunos ejidos y que "hagan de cuenta que estamos trabajando para el PRI".

Además, mencionó que para no especular sobre que la presidenta municipal tiene a 32 familiares trabajando en el Ayuntamiento, en recientes días solicitó la nómina municipal por lo que espera una respuesta pronta ya que se trata de un derecho ciudadano.

"Este gobierno no es morenista, son gente que los recibimos con los brazos abiertos porque les dimos el aval de que asumieran los estatutos y principios éticos del partido pero no lo veo, esta administración no es de Morena, sigue el mismo priato, las mismas prácticas", acusó.

También reprochó a la alcaldesa que no haya recibido a los jefes de cuartel, pese a que en varias ocasiones le han solicitado una audiencia.

Por otro lado, criticó el nombramiento de René Galindo Bustamante como director del Sideapa, pues dijo que no cumple con el perfil para ocupar dicho cargo ya que "tiene talento para la política" pero no es técnico, como lo marca la ley.

Comentó que el Gobierno municipal en vez de atender a la ciudadanía ya está pensando en quién será el próximo presidente municipal y agregó que desde ahora, el síndico Omar Castañeda es quien está gobernando.