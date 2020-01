Aprobación de T-MEC debe ser prioridad: especialista

La ratificación parlamentaria del acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (CUSMA por sus siglas en inglés) debe de ser prioritaria para el gobierno canadiense, que necesita prever la posible impaciencia estadounidense por la demora.

Daniel Béland, director de McGill Institute for the Study of Canada advirtió que la demora en la ratificación parlamentaria podría ser peligrosa, pues el presidente estadounidense Donald Trump "podría responder de manera negativa" si ese retraso lo impacienta.

El CUSMA, llamado USMCA por Washington y T-MEC por México, que renueva el Tratado de Libre Comercio (TLC) de 1994, fue ya ratificado por los órganos legislativos tanto estadounidenses como mexicanos y solo falta ese paso por el parlamento de Canadá.

Con mucho, es el más importante asunto en términos de nuestros intereses internacionales, debido a la relación económica con Estados Unidos, que es fundamental para el desarrollo y bienestar económico canadiense, subrayó el también profesor de Ciencia Política.

Hizo ver que el gobierno del primer ministro Justin Trudeau necesita la adopción de una perspectiva más conciliatoria para la ratificación en el Parlamento del CUSMA, así como de otras normas que necesitan transitar por el legislativo.

Señaló que el gobierno del partido liberal de Trudeau tiene cierto espacio de maniobra, ya que sus oponentes, el Bloque de Quebec y el Nuevo Partido Demócrata (NDP), carecen de voluntad y dinero para forzar un adelanto electoral.

Los Conservadores, principal oposición, se encuentran en plena renovación de su líder Andrew Scheer, añadió Béland.

La líder de los conservadores en el Parlamento, Candice Bergen, calculó que los liberales en el gobierno de minoría capitalizarán el cambio de liderazgo, pero advirtió que la oposición debe de trabajar para que el gobierno rinda cuentas en temas importantes, entre ellos el CUSMA.

Estimó la existencia de impactos negativos en la agricultura canadiense por el acuerdo trilateral y dijo que esas afectaciones deben de ser compensadas.

Trudeau y su gabinete iniciaron este domingo, en la sureña ciudad de Winnipeg, un retiro de tres días para establecer sus prioridades parlamentarias y estrategicas para la sesión de invierno del Parlamento, donde se encuentran en minoría.

Los temas generales sobre los cuales trabajarán los ministros liberales son el crecimiento de la economía y sus efectos en la clase media, cambio climático, comunidades saludables y seguras, control de armas de fuego y reconciliación con los pueblos indígenas canadienses.