Paciente señala irregularidades en el Cisame de Torreón

Luego de perder su empleo, un hombre de 40 años de edad, quien padece de Trastorno Mental Orgánico desde el 2012, se inscribió al entonces Seguro Popular. A partir de ahí se acercó al Centro Integral de Salud Mental (Cisame) Torreón, donde ha continuado con su tratamiento. De manera mensual le otorgan su cita con el psiquiatra para brindarle la receta y los medicamentos necesarios para su padecimiento.

"Desde 2012 me diagnosticaron Trastorno Mental Orgánico. Me comencé a atender en el IMSS pero me quedé sin trabajo tiempo después y di con esta clínica que se supone que te dan las medicinas gratis...Pero desde hace cuatro meses que comencé a venir aquí no me han dado medicina. Me han recetado clonazepam y fluoxetina y yo tengo que estarla comprando, le hago a la jardinería o a lo que salga para obtener el dinero, o voy a Caritas donde a veces me apoyan. Yo he tenido muchas crisis por esta situación, me siento deprimido, cuando comencé con esto intenté quitarme la vida, me he estado tratando pero con el batallar en el Cisame ya me están dando ganas de ya no venir, porque me habían dado antes recetas con membrete pero ahora está que vine a pedir porque mi cita se salta un mes y mis tratamientos son mensuales, pues me dicen que con una hoja reciclada y con un sellito y firma la puedo conseguir, lo cual no es así", señaló el paciente.

Sin embargo, el paciente, quien decidió omitir su nombre, mencionó que desde hace cuatro meses que comenzó a atenderse en el Cisame no le han brindado el medicamento. Debido a que su siguiente cita, al dársela desde el pasado 13 de diciembre del año pasado, para acudir el 13 de febrero de 2020 a la clínica, decidió acudir en este mes de enero para que le pudieran otorgar una receta para sus medicamentos y se encontró con que no los tienen en existencia. Le dieron una "receta" de medicamentos controlados, escrita a máquina en una hoja reciclada, sin ningún tipo de membrete y solo con un sello y firma de su médico tratante, con lo cual, expresó no le quieren vender la medicina en ninguna farmacia.

El doctor Marcos Viera Mancha, psiquiatra y encargado de esta clínica, señaló que desconoce el por qué se den de esta manera las recetas, siendo que sí se cuenta con blogs membretados y foliados en existencia. Se le preguntó que por qué si hay en existencia se generan "recetas" de esta manera, siendo que es muy delicado el brindar documentos así y más con el manejo de tratamientos bajo control médico. Viera no respondió y pidió al subdirector administrativo, Oniel Rivas, que le llevara a su lugar nuevas recetas, ya que ni él mismo contaba con recetas con membrete en su consultorio, debido a que el blog anterior se le había terminado.

El médico manifestó que la farmacia del lugar se encuentra en un 80 por ciento de abasto de medicamentos, sin embargo el paciente antes referido comentó que no se contaba en el lugar con lo que le prescribieron por lo que pedía dicha receta con membrete para poder adquirir por fuera el clonazepam que le prescribieron.

Comentó que son cerca de 16 pacientes los que se atienden de manera psiquiátrica en esta clínica y se cuenta con atención psicológica por parte de cuatro especialistas, uno de ellos se ubica en la recepción de solicitudes de intervención de crisis mediante la Línea de Vida.

También enfatizó que en esta clínica de primer nivel de atención a la salud mental, el 15 por ciento de los casos que se reciben son por esquizofrenia, el 30 por ciento por depresión y el 20 por ciento por trastornos mentales inducidos por sustancias.

De igual forma dijo que en los últimos dos años ha aumentado la atención psiquiátrica y psicológica en niños y jóvenes por depresión en un 20 por ciento, lo cual consideró preocupante.

"Es preocupante el aumento de atención a menores y jóvenes en la cuestión psicológica y psiquiátrica por depresión, en casos que se desatan debido a cuestiones afectivas, a problemas dentro de sus familias, a abandono y falta de atención en sus hogares, también las redes sociales y su contenido no controlado es parte de los casos que nos llegan aquí", indicó.

Ante lo anterior reconoció que se requiere de un hospital de atención a la Salud Mental en la región Laguna, ya que, recalcó, cada vez van creciendo más los padecimientos que tienen que ver con la mente. Dijo que es una necesidad a nivel regional, "ya que si bien, hay casos que se canalizan a Saltillo, también hay casos que a través del Seguro Popular ahora Insabi se nos remiten y la capacidad de atención debe ser mayor".