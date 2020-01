Ayuntamiento de Torreón retrasa presentación de estado financiero

El Ayuntamiento de Torreón registra ya más de una semana de retraso en la presentación del estado financiero correspondiente al mes de diciembre pasado, lo cual se trata de una violación a lo establecido en el Código Municipal para el Estado de Coahuila.

El pasado viernes 10 de enero los ediles tuvieron que haber llevado a cabo una reunión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón, en la cual se debieron, además, presentar los detalles del estado financiero del mes de diciembre pasado, los gastos que se tuvieron, rubros a los que fue destinado el recurso público y pagos extraordinarios que se tienen previstos por ser una temporada de cierre anual, por ejemplo, erogaciones correspondientes a los aguinaldos o pagos de servicios extraordinarios.

También debe darse a conocer el desglose de actividades especiales, como precisamente ocurrió el pasado 18 de diciembre con el evento del Informe Anual de Actividades del alcalde Jorge Zermeño, mismo que se llevó a cabo en el Teatro Nazas de la zona Centro.

El Código Municipal Para el Estado de Coahuila, en su Artículo 129, fracción Séptima, establece que hay que presentar a Comisión de Hacienda de Cabildo, dentro de los primeros siete días hábiles de cada mes, los estados financieros que corresponden al mes anterior. De no hacerlo, deberá ser la propia Comisión la que analice los motivos del retraso del informe, además de aprobar o negar en su caso, alguna fecha nueva para que se haga la presentación del estado financiero correspondiente.

No obstante, hasta el pasado viernes 17 de enero ni siquiera se había convocado a los ediles para realizar una reunión de la Comisión de Hacienda en cabildo. Tampoco se les había entregado algún anticipo informativo sobre el estado financiero de diciembre.

Cuestionados al respecto, integrantes del órgano de vigilancia señalaron que la sindicatura de mayoría únicamente había girado un oficio para solicitar una prórroga especial para entregar la información, aunque no se trataba de un recurso formal para aprobar o negar la solicitud, ya que el procedimiento precisamente debe desahogarse dentro de una reunión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Sin reunión