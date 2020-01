Optan por dejar sus libros y útiles en colegio de Lerdo

El colegio bilingüe María Isabel informó la semana pasada que no había implementado el operativo Mochila Segura debido a que no lo requiere. Dicen que los niños no se llevan su mochila a casa.

Claudio Omar Guzmán Martínez, prefecto de esta escuela en ciudad Lerdo, comentó que optaron en hacer otro tipo de acciones, como el hecho de que la escuela es una estancia infantil, por lo que los pequeños se van a casa a las 4 o 5 de la tarde. Explicó que los niños después de comer hacen con compañeros y maestra la tarea, por lo que no tienen que llevarse las mochilas a casa. Por ello, dijo que los pequeños llegan a la escuela sin mochila, medida que es cotidiana y que ha servido para que ellos cuando lleguen a casa solo tengan que jugar. "Con este sistema de trabajo dejan todo en la mochila en la escuela", explicó. Dijo que de vez en cuando revisan las mochilas de los pequeños porque en ocasiones traen libros de más y los dejan mejor en estantes pintados por ellos mismos. Al preguntarle si ve positiva la propuesta de revisión de las mochilas en escuelas, respondió que "estoy 100 por ciento de acuerdo en las revisiones, pero que no se hostigue a los niños". Compartió que para ellos es importante que los padres de familia los apoyen en las tareas que realizan, por lo que siempre están al pendiente cuando se presentan síntomas de tristeza y de depresión en los pequeños. La escuela atiende a niños de 45 días de nacido, preescolar, primaria y próximamente abrirán para nivel de secundaria.