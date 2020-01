Urgen a Gobierno estatal a reparar calle en Matamoros

La Secretaría del Ayuntamiento de Matamoros hace un llamado a las autoridades estatales encargadas del programa Vamos a Michas para que terminen lo que empezaron. Lo anterior en referencia a la calle Guillermo Prieto, una de las vialidades principales del municipio.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Salvador Vega de León, dijo que al inicio de la administración municipal se realizó con el Gobierno del estado el convenio Vamos a Michas, "ellos no dicen 'tú haces una obra y yo hago otra' y nosotros dijimos 'juega, vamos a entrarle', entonces ejecutamos 121 obras pero ellos no ejecutaron ninguna y todavía estamos esperando", comentó Vega.

Como se informó, los vecinos de la calle Guillermo Prieto se quejan del mal estado de la vía desde la administración del exalcalde Juan Carlos Ayup, pero además denunciaron que en la presente administración municipal tampoco se le ha dado atención al problema.

Los vecinos de dicha calle, entre las avenidas Independencia e Hidalgo, se quejaron porque ya van dos veces que las autoridades anuncian que arreglarán esta vialidad y al final no lo hacen.

"Hacemos un llamado al señor gobernador Miguel Riquelme para que nos apoye porque además también nos está debiendo el Estado dos unidades para Seguridad Pública. Sabemos que tal vez no es el gobernador, sino su equipo el que nos está quedando a deber porque ellos son los que vinieron con una máquina, le metieron rastra y hasta ahí quedó y el problema nos lo dejaron a nosotros y la gente dice que la administración no ha hecho nada pero nosotros hicimos lo nuestro y estamos confiando en el Gobierno del estado, pero nada más nos dejaron embarcados con la gente", dijo el secretario del Ayuntamiento.

El funcionario insistió en que es necesario que las áreas correspondientes del Gobierno estatal cumplan con el programa Vamos a Michas, "le pedimos al señor gobernador que nos cumpla con los compromisos establecidos. Nosotros somos respetuosos del Gobierno del estado y creemos que es probable que el gobernador no esté enterado de esta situación, pero le pedimos que nos mande a su gente y que les diga que ya vengan, ojalá nos mande a alguien, que nos respondan porque nos traen así como cuando a uno le deben y le dicen 'si le voy a pagar, si le voy a pagar pero no me ande cobrando', pero el asunto es que no vemos ni no nos dicen para cuándo", dijo el secretario del Ayuntamiento de Matamoros.

Los habitantes de la calle Guillermo Prieto ya han visto en dos ocasiones que llevan maquinaria pero la calle cada vez se encuentra en peores condiciones y a decir de ellos mismos van varios vehículos que se ponchan y quedan varados en esta vialidad.