Da CDHEC aval con 'condiciones' al Operativo Mochila

Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, dijo que aún y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el operativo Mochila era parcialmente inconstitucional sí como la Comisión Nacional, se brinda un aval siempre y cuando los elementos de Seguridad Pública no sean los encargados de llevarlos a cabo de forma unitaria.

"Nosotros avalamos con ciertas restricciones, como que haya una perspectiva de niñez y de adolescencia en la revisión, no pueden ser elementos de Seguridad Pública los que estén realizando los operativos de forma unitaria, tiene que venir acompañados de padres de familia y autoridades escolares", explicó.

Y sobre todo dijo, que tratándose de menores niñas y adolescentes, por el hecho de que una persona tendrá acceso a sus pertenencias, deberá ser una mujer quien realice la revisión, "que tenga esa visión de género", explicó el presidente.

Así mismo, Morales Valdés dijo que hasta el momento no se han presentado quejas por el desarrollo del operativo Mochila, el cual arrancó en escuelas públicas y privadas de nivel básico de la región Laguna, el pasado 13 de enero.

"Invitaría a los padres de familia que fuéramos propositivos, incluso como padres de familia pudiéramos integrarnos a esos esquemas de trabajo y en todo caso pudieran hacerlo los padres de familia y no los elementos de Seguridad Pública. Eso le pudiera dar tranquilidad y seguridad a los compañeros y finalmente no se trata de un tema menor, no se trata de minimizarlo de ninguna manera".

De acuerdo con el presidente, el que sugieran el uso de mochilas transparentes, no violenta los derechos de los pequeños, "me parece que es una manera alterna de tener ese potencial de no tener que revisar sus mochilas, finalmente me parece que es responsabilidad de los padres tener que hacer esa revisión en casa y eso sería ideal, desafortunadamente no todos los padres de familia cuentan con ese interés o con la posibilidad de poder hacerlo".

Y agregó "hay que encontrar esquemas que permitan brindar seguridad a los menores, también es un derecho humano la paz y la seguridad":