Confían en que proyecto Metrobús Laguna se concrete de forma metropolitana

Eugenio Soto Landeros, director de Movilidad de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte del estado de Durango, dijo confiar en que el proyecto Metrobús Laguna se concrete de forma metropolitana en el corto plazo, además de que advirtió que buscará un acercamiento con la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, para informarle sobre los beneficios del proyecto.

El funcionario indicó que cuenta con la encomienda especial de coordinar acciones con Coahuila, esto para que el proyecto del Metrobús Laguna sea metropolitano para efectos prácticos, tal y como se había anunciado originalmente.

"Esto ya no para, la modernidad llega, el entendimiento de estar juntos, unidos en un consejo, en una empresa, la organización ya no para, porque es cuando vamos a ver que los beneficios cada vez son mejores, cada vez la tecnología nos ayuda a ser mejores, a ser eficientes, en este caso dentro de un sistema de transporte".

Soto Landeros se refirió en específico a los comentarios en contra del Metrobús Laguna que han realizado personajes como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, de quien dijo, confía en su disposición al diálogo.

"No he tenido contacto con ella (Vitela), nunca he escuchado que esté en una negativa total, lo que sí te puedo comentar que son los transportistas, dueños, amos y señores del sistema, ellos son los que van a decidir si se van a modernizar, ellos quieren modernizarse, ellos son los que estamos viendo para obtener un sí".

Sobre fechas específicas en las que se realizarían reuniones con Marina Vitela, Eugenio Soto afirmó que deberá de ser en las próximas semanas, aunque advirtió que darán prioridad a los dueños de concesiones en la Comarca Lagunera.