Causas de Tlahuelilpan no se atienden, consideran expertos

A casi un año de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, y por la cual fallecieron 137 personas, especialistas en derechos humanos y seguridad coincidieron en que el gobierno federal no ha logrado combatir las causas que provocaron el hecho.

Los expertos resaltaron que la impunidad y las deficiencias del sistema de procuración de justicia provocaron el desastre. Indicaron que combatir el huachicoleo con el Ejército no será suficiente para impedir que un caso similar se repita.

Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos (IMDH), opinó que los hechos de Tlahuelilpan se dieron "por este ambiente de impunidad donde cualquier ciudadano, hasta uno que no tiene una vocación delictiva, sabe que puede cometer un delito y las probabilidad de que pague por lo que hizo son pocas".

El experto señaló que el derecho penal no funciona en nuestro país, pues no hace que las personas se abstengan de participar en conductas delictivas. "Cuando la gente sabe, por ejemplo, que uno de sus familiares comete un delito no sólo no lo señala, sino que, algunas veces, el resto de las familias termina integrado en estos hechos", señaló.

Javier Oliva Posada, especialista en seguridad pública y Fuerzas Armadas, destacó la capacidad del crimen organizado para ganarse el apoyo de la gente, pues eso les permite cometer ilícitos con mayor facilidad: "Lo que vemos de manera gradual y peligrosa es cómo el crimen organizado tiene cierto respaldo social. El hecho de que en Tlahuelilpan hayan salido familias completas a llenar bidones e incluso amenazar y maltratar a personal del Ejército, habla de los niveles de impunidad con los que se sienten".

Consideró que para que se deje de apoyar a grupos criminales no sólo se deben implementar programas sociales, sino hacer valer la ley. "No porque una persona sea pobre puede violar la ley en búsqueda de una opción para mejorar su vida, ese enfoque criminaliza. De lo que se trata es de que se aplique la ley de manera correcta, y que la corrupción y la impunidad sean la excepción".

Una por mes