Pide Pablo Lyle a jueza viajar a México

Abogados del actor Pablo Lyle, acusado en Estados Unidos de homicidio involuntario, solicitaron a la jueza Marlene Fernández cambiar el arresto domiciliario por libertad condicional para que el artista pueda viajar a México.

El protagonista de la película Mirreyes vs Godínez (2019), de Chava Cartas, se presentó en la Corte de Miami, donde sus abogados intentaron utilizar el recurso "stand your ground".

Además, otorgaron pruebas para comprobar que actuó en defensa propia a fin de que la nueva jueza a cargo del caso modifique las condiciones de arresto que impuso el juez Alan Fine.

"Nosotros hicimos una apelación para confrontar la decisión del señor Fine, pensamos que se aplicó la ley incorrectamente, Pablo se defendió, fue en defensa propia, hicimos una moción para dejar a Pablo regresar a México", explicó el abogado Alejandro Sola en declaraciones a un programa de una cadena estadounidense.

Sola explicó que por el momento Pablo Lyle deberá continuar en arresto domiciliario y será hasta la audiencia del 22 de enero cuando la jueza dé a conocer su fallo.

"No sabemos cuántos meses tardarán en decidirlo, pero sí sabemos que Pablo ha pasado 10 meses en Estados Unidos cumpliendo con la ley, haciendo todo lo que tiene que hacer y participando en su defensa, entonces nosotros pensamos que como Pablo ha pasado tanto tiempo aquí sin violar la ley, que la juez sepa que puede tener su confianza para dejarlo regresar", añadió.

10 MESES lleva Pablo Lyle de arresto domiciliario con grillete electrónico.

Si el actor es encontrado culpable de la muerte de Juan Ricardo Hernández, podría recibir una pena de 15 años de cárcel.

Lyle fue detenido el pasado 31 de marzo en el Aeropuerto de Miami, luego de golpear a Juan Ricardo Hernández, de origen cubano, quien quedó inconsciente durante un accidente de tránsito.

El 4 de abril, la víctima permaneció en terapia intensiva por unos días y posteriormente la familia decidió desconectarlo del respirador artificial que lo mantenía con vida.

Las complicaciones de una herida contundente en la cabeza fue la causa de muerte del hombre de 63 años, de acuerdo con el informe de la autopsia elaborada por el Departamento del Forense del Condado de Miami.

Tras el deceso y una vez que se revisaron las pruebas presentadas, así como un video en el que se aprecia el momento en que el actor golpea al hombre en el rostro, se le fijó una fianza de 50 mil dólares para su libertad condicional y arresto domiciliario con grillete electrónico.

El 6 de junio pasado, el juez Alan Fine negó al actor la petición de regresar a México. A pesar de que fue rechazada esa solicitud durante la audiencia realizada ese día, las condiciones de su detención domiciliaria fueron modificadas.

En ese sentido, Lyle tiene la posibilidad de salir a reuniones con sus abogados, realizar visitas familiares y asistir a la iglesia todos los días, siempre y cuando sean autorizadas.

En la audiencia del pasado 23 de agosto, el juez Fine negó la petición de la defensa de Lyle -quien cumplió cinco meses de arresto domiciliario- de desestimar los cargos de homicidio involuntario bajo la ley "Stand your ground", la cual permite el uso de fuerza letal en defensa propia.

También se mostró el video del interrogatorio del actor de 32 años, poco después del incidente y de ser detenido en el aeropuerto de Miami cuando intentaba regresar a México, en el que señaló que se sentía asustado y muy preocupado por sus hijos; "no estaba tratando de ser un imbécil o violento. Pensé que me estaba defendiendo".

En su intervención, Bruce Lehr aseguró que Pablo "quería proteger a su familia y temía que Hernández tuviera un arma en su auto (...) Sólo le pegó una vez, no usó una piedra ni le pegó repetidamente".

A su vez, la fiscal Rachel Morales-Gellis declaró que no había amenaza inminente, ya que la acción de Lyle no estaba justificada y la víctima no estaba armada.

A principios de septiembre, el juez Alan Fine notificó de manera oficial al actor mexicano que su argumento de defensa propia fue rechazado, pues el cubano Juan Ricardo Hernández en ningún momento se mostró agresivo durante el incidente de tránsito en el que fue golpeado por el actor.