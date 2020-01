Desconocen detalles sobre operación de Instituto

Frente Morena Lerdo se contradice sobre el tema del Insabi.

En rueda de prensa para dar a conocer la visita de diputadas federales de la comisión de Salud el próximo viernes, con directores de instituciones de Salud de la zona, dijeron inicialmente que ellos no tienen dudas sobre la operación del Instituto, tanto en la atención médica y cuotas a pagar, sin embargo al preguntarles si el servicio está activo para quienes no tienen seguridad social o cuánto se paga en cuotas por la atención, no pudieron contestar y dijeron que aún hay dudas que requieren su aclaración.

Indicaron que al mediodía de este viernes, Margarita Valdés y Miroslava Sánchez, miembro de la comisión y presidenta de la comisión de Salud de la Cámara de diputados, respectivamente, acudirán a una plática abierta al público e instituciones de Salud.

Enrique Pacheco, Pedro Francisco Beltrán y Jorge Valenzuela, miembros del Frente, mencionaron que también tendrán una reunión con el alcalde de Lerdo para informar los pormenores del Instituto.

Dijeron que la cita es en el Teatro Centauro y se dará información sobre la operación y beneficios del Insabi, el cual ha generado gran interés y resistencia, o bien lo aceptan bien o hay dudas del mismo.

Cuando se les preguntó si no había contradicción sobre lo que anuncia el presidente López Obrador de una atención médica gratuita con el Insabi, pero por otra se aplican cuotas no tan económicas, explicaron que por ello vendrán las especialistas a disipar dudas que se tengan, indicando que de acuerdo a la constitución se tiene derecho a una atención médica en México, pero no pudieron explicar cuándo sí se cobra o no en los servicios.

También hubo inconsistencias sobre el hecho de que Coahuila y Durango no han firmado un convenio con el Insabi, pero no explicaron si esto es debido a que el servicio se esté o no dando, o bien se apliquen altas cuotas.

Despejarán dudas en plática