Chantal aplaude temple de Sofía

La actriz Chantal Andere aplaudió el temple y la educación que Sofía Castro mostró durante su estancia en la Residencia Oficial de Los Pinos, como parte de la familia presidencial de Enrique Peña Nieto. Expresó lo anterior luego de que la también actriz declaró que dicho periodo lo pasó muy mal porque recibió muchas críticas negativas cuando tan sólo tenía 14 años de edad e iba en tercer grado de secundaria.

"Si para cualquier persona es difícil, imagínate para unas niñas que están empezando su adolescencia. En todo ese proceso, siempre estuve muy cerca de la familia Rivera. Sus hijas son muy inteligentes, sumamente educadas por su padre y por su madre", comentó a la prensa.

Añadió que tanto Sofía como sus hermanas Regina y Fernanda, "siempre estuvieron donde tuvieron que estar y siempre lo hablé con ellas. Les aplaudo el temple, lo correctas y educadas que se portaron en todo ese proceso. Las quiero, las veo y las voy a apoyar toda mi vida".

"Fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía: 'ya no quiero, mejor soy abogada y ya, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie", declaró Sofía Castro en el "backstage" del programa Mira Quién Baila All Stars, en el que actualmente participa. Luego de que en noviembre pasado trascendió que Chantal Andere insultó a Enrique Peña Nieto frente a su hija Paulina Peña durante el cumpleaños de Sofía Castro, la actriz aseguró que no fue así. "Quien me conoce, sabe que no soy así. Soy muy reservada para emitir opiniones de cosas públicas o de gente publica porque yo nunca he tenido problemas con absolutamente nadie".

Prefirió no darle importancia al rumor para no crear un circo. "No tengo por qué aclarar algo que no existió, sólo porque alguien que estaba aburrido, no está contento con su vida y no tiene nada que hacer más que estar buscando a quienes ve felices o tranquilos".

Ante la posibilidad de que Angélica Rivera, quien es su amiga desde hace varios años, regrese a las telenovelas, Andere aseguró que incluso, les gustaría actuar juntas, pero no será así por lo menos en los próximos seis meses.

"Lo he platicado con ella, hablamos mucho, si no es que diario. De repente echamos ideas locas al aire, de si hiciéramos esto o buscamos a alguien que lo haga. De ahora tú eres la mala y yo la buena. Me gustaría mucho trabajar con ella", expresó.