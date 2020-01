Llevan a cabo audiencia contra abuelo de menor

Será hasta el próximo domingo que se determine si José Ángel "N" es vinculado a proceso. El abuelo paterno del menor que disparó el pasado viernes al interior del Colegio Cervantes de Torreón se encuentra en calidad de imputado por el delito de homicidio doloso por comisión por omisión. Continuará en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón, por lo menos, hasta el próximo domingo 19 de enero, cuando se retome la audiencia inicial de formulación de imputación en la que se determinará si es vinculado o no a proceso.

Alrededor de las 2:00 de la tarde del martes en la sala número siete del Centro de Justicia Penal de Torreón se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de José Ángel 'NN', de aproximadamente 60 años de edad. El hombre fue detenido la tarde del lunes 13 de enero, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila girara una orden de aprehensión en su contra, al figurar como el propietario de las armas calibre .22 y .40 que empleó su nieto, de 11 años de edad, para disparar en el Colegio Cervantes campus Bosque, hechos de los que resultaron muertos el pequeño y la maestra María Assaff, además de cinco alumnos lesionados y el profesor de Educación Física.

Dentro de la audiencia inicial celebrada por la jueza de Control, tanto el Ministerio Público de la Fiscalía como la defensa del imputado presentaron sus argumentos. La defensa solicitó una duplicidad de término para continuar con el proceso legal, es decir, la vinculación a proceso, misma que fue otorgada por la jueza dando el plazo máximo de 144 horas.

Asimismo, la jueza de Control aplicó una medida cautelar de prisión preventiva para el imputado a cumplimentarse en las instalaciones del Cereso de Torreón, donde permanecerá por lo menos hasta el próximo domingo en que se realice la audiencia de vinculación, en punto de las 10:00 de la mañana.

En esta audiencia inicial no se presentaron familiares del imputado. Únicamente ingresaron a la sala la defensa del mismo y los agentes del Ministerio Público que llevan la carpeta de investigación.

Para la Fiscalía, el abuelo fue negligente al tener armas de fuego no registradas en un domicilio particular donde cohabitaba un menor de edad, hecho que conllevó a la muerte de la maestra y al suicidio del menor, por ello se inició el proceso legal. Asimismo, dentro de las primeras investigaciones la Fiscalía detectó una ausencia de cultivo de valores y atención en el entorno familiar del menor de 11 años, quien tenía acceso a pistolas de aire y videojuegos de contenido violento.

En la próxima audiencia a celebrarse el domingo, la Fiscalía tendrá que sostener los datos de prueba que sirvieron para integrar la carpeta de investigación y solicitar la judicialización.

De ser encontrado culpable José Ángel del delito que le imputan, podría alcanzar de 18 a 35 años de prisión, sin embargo, su defensa podría recurrir a un criterio de oportunidad estipulado en los procedimientos penales, donde el abuelo ya no sería sujeto a una sanción puesto que la pena estaría implícita en el duelo que vive por la pérdida de su nieto.

Respecto al tema, durante el transcurso de la mañana del martes trascendió en medios nacionales una declaración del secretario general de Gobierno de Durango, Adrián Alanís Quiñones, quien dijo que la madre del menor había perdido la vida al ser degollada mientras que el padre del mismo había estado preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Audiencia