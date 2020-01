Se deslinda Roberto Sandoval de atentado contra exdiputado

Tras el atentado contra Rodrigo González Barrios, promotor de varias denuncias contra exfuncionarios de Nayarit, el exgobernador Roberto Sandoval se deslindó de los hechos a través de una publicación en Facebook.

"En base a la declaración de hoy de Barrios y a pesar de no estar de acuerdo con sus señalamientos de siempre a mi familia y mi persona. La Gente conociéndome sabe que no pasa por mi mente hacerle algo a nadie y menos a quien públicamente siempre me culpa de todo, Gracias a Dios está bien y ahora el trabajo es dar con los que atentaron para saber la causa, el motivo y el o los culpables… ¿Que tanto urge señalarme culpable?", escribió el exmandatario.

En diciembre pasado, tras un intento de ataque en su contra, González Barrios responsabilizó al exgobernador y a su círculo cercano de colaboradores y atribuyó el hecho a las denuncias que ha promovido como integrante de la llamada Comisión de la Verdad.

"Tiene casi 3 años mencionándome y echándome culpas, soy el más interesado en que no le pase nada sabiendo que de todo direccionan mi nombre, ilógico pensar en salir de los problemas legales y complicarlos cuando estoy alejado de todo lo que pasa en Nayarit como lo dije en mi Twitter el 13 de dic. 2019 lo único que Respondo es por lo legal de mi familia y mío lo demás me entero por los medios de comunicación!!", publicó Sandoval en su cuenta.

Ayer lunes, el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, indicó que las denuncias promovidas por la Comisión de la Verdad comenzaron a recibirse desde el 19 de octubre de 2017, un mes después de que Roberto Sandoval dejó el cargo de gobernador.

"Son delitos contra la paz y la libertad de las personas y en contra de servidores públicos por secuestro, extorsión, desaparición de personas, abuso de autoridad, tortura, despojo de inmuebles y amenazas, asociación delictuosa, intimidación, amenazas y lo que resulte", indicó.

Aseguró que se trata de cerca de 20 denuncias y todas presentan avances importantes para ser judicializadas y hacer las imputaciones ante los jueces de control.