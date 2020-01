Recomienda platicar con hijos sobre Operativo Mochila

Hablar con los menores sobre hechos como los ocurridos en el Colegio Cervantes de Torreón, pareciera algo complicado pero entre más sencillo se haga es mejor, de acuerdo con los especialistas. Ante el inicio del Operativo Mochila", recomiendan que se haga con tacto, que no se vea como algo impuesto para los menores y sobre todo que estos participen.

De acuerdo con el psicólogo Alejandro Rodríguez Monreal, para explicar a los hijos menores sobre hechos como el ocurrido el pasado viernes al interior del plantel, es importante hacerlo de una manera sencilla, de modo que lo puedan comprender, sin brindar detalles innecesarios, "informar únicamente", dice.

Explicó que la reacción ante algo inesperado, algo extraordinario o nuevo para él, puede ser una copia de algo que observó de un compañero que ríe o que llora, por eso es necesario que los padres hablen con los niños que fueron testigos del hecho, sobre cómo se sintieron y explicarles el por qué de su reacción.

"La reacción del menor ante determinadas situaciones guarda relación con la reacción de sus padres. Cuando un menor se siente confundido respecto a una situación nueva a la que no ha vinculado con alguna emoción, su cerebro busca una respuesta en el contexto inmediato. Por todo lo anterior, es de suma importancia que ante situaciones como los hechos lamentables ocurridos, los padres de familia actúen con tranquilidad y delicadeza ante los hechos. Si bien no es necesario imponerle una emoción, sí es necesario preguntarle al niño cómo se siente al respecto", detalló el especialista.

Agregó: "Si el niño siente temor es importante no juzgarlo y ser empático con él o ella. Decirle que ante las mismas circunstancias 'nosotros nos sentiríamos iguales' y que así se siente la gente cuando siente que corre peligro. Aclararles que sentir miedo no significa que las cosas siempre vayan a resultar mal. No obstante, ante el miedo y la inseguridad, siempre hay que estar presentes para consolar".

Sobre el Operativo Mochila, el psicólogo recomendó tener tacto y sobre todo involucrar al menor.

"La mochila es como una extensión, es parte de la intimidad del niño, incluso pudieran negarse porque se sienten amenazados y pueden decir: 'no quiero que me revisen mi mochila', pero todo depende cómo se les maneje", declaró.

Recomienda que no se haga a la fuerza, que no se vea como algo impuesto y sobre todo no aislar a grupos de alumnos o por alumnos para hacer la revisión, "eso sí sería violento".

Para el especialista, además de este tipo de acciones, es necesaria la psicoeducación y la psicoterapia, solo para los menores o padres de familia que así lo requieran. "No todos van a requerir psicoterapia porque es un tratamiento que es un método correctivo, no es un método profiláctico de prevención, tiene mayor profundidad, es más específica y está más limitada a la persona directamente afectada o a su familia dependiendo cuál sea el caso y el enfoque psicoeducativo, no es tan profundo eso no lo hace que sea de menor calidad pero tiene mayor amplitud con respecto al número de personas que puedan ser sujetas a una psicoeducación puede hacerse semanalmente, como una escuela para padres".