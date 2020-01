Construcción necesita apoyo de Federación

El secretario de Salud en el estado de Coahuila, Roberto Bernal, reconoció que se requiere de la construcción de un Centro de Salud Mental en la región, sin embargo, dijo que para ello se necesita del apoyo de la Federación para poder concentrar los recursos financieros y hacerlo una realidad.

"Estamos tratando de, junto con el alcalde (de Torreón), conseguir un terreno para poder generarlo y por supuesto gestionando con la Federación... Los cambios ahorita a nivel federal son muchos y no está aún la definición clara de estos y sí se requiere del apoyo para poder construirlo", apuntó.

Bernal Gómez recordó que una de las promesas del gobernador Miguel Riquelme es la creación de un hospital psiquiátrico en La Laguna y están trabajando en ello.

Destacó que se está en el proceso de la obtención de los recursos, con lo que esta región contaría con un nosocomio como el que existe en Saltillo.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documentan que para el 2017 el total de consultorios médicos en Coahuila era de 1,902; donde el 3.5 por ciento se destinó a salud mental, 43 consultorios en psicología y 24 en psiquiatría. De estos últimos, el 35.82 por ciento se concentró en Saltillo, el 4.47 por ciento en Parras -a pesar de tener un hospital psiquiátrico-, y el 25 por ciento en Torreón.

En relación con el personal médico existente, para el 2017 en el estado se registraron un total de 4 mil 409 médicos, de los cuales 43 son psiquiatras, representando un 0.97 por ciento. Se registraron 816 profesionistas, 12.62 por ciento especializados en el ámbito psicológico.

Es decir, por cada 700 coahuilenses se encontraba a un médico en el sector público, un psicólogo por cada 71 mil 810 habitantes y un psiquiatra por cada 29 mil 979 en el 2017. Mientras que por cada 100 mil torreonenses se registraban 191.84 médicos, 3.08 psicólogos y 1.26 psiquiatras.

En Coahuila existen el Centro de Salud Mental (Cesame) Saltillo y el Hospital Psiquiátrico de Parras (HPP), los cuales son los únicos que pueden internar pacientes de condiciones psiquiátricas en el sector público. El número de camas en el Cesame es de 58, mientras que en el HPP es de 70, lo que indica que solo se pueden atender 128 coahuilenses por día ante una crisis de condición mental, sin embargo, hay que destacar que la estancia promedio de estos pacientes es de 49 días, según datos de la Dirección General de Información en Salud

Asimismo, está el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) de Torreón, el cual está conformado por un equipo multidisciplinario básico integrado por personal especializado y capacitado en las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, administración y farmacia. Otorga en promedio 4 mil 600 atenciones al año, de las cuales el 33 por ciento corresponden a consultas médicas psiquiátricas y el 67 por ciento a consultas y actividades de psicología.

Los principales padecimientos que se atienden son esquizofrenia, ansiedad, depresión (en adultos y en niños) y trastorno de hiperactividad.

Por otra parte, dijo que con la Federación, en cuanto a lineamientos de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), tampoco han quedado claros, por lo que el próximo martes se reunirá con Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular de este instituto, para conocer la operación de este.

"La intención del gobernador Miguel Ángel Riquelme ha sido clara: no negar la atención a nadie, y es lo que se está generando, sin embargo, en casos en los que tratábamos a los pacientes, mediante el Seguro Popular, con clínicas alternativas debido a que su atención debía ser más especializada y se les mandaba a Monterrey, con la falta de los lineamientos claros sobre la operación del Insabi, ya no nos quieren atender a los pacientes y por ello el día martes que me reúna con el Ferrer se hablará sobre este tema", concluyó.