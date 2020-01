Se rinden a Once Upon a Time... in Hollywood

Los premios Critics' Choice Awards, que entrega cada año la Critics' Choice Association (CCA), se rindieron ayer ante Quentin Tarantino y su cinta Once Upon a Time… in Hollywood, que se llevó el galardón a la mejor película.

Tarantino ganó, además, el reconocimiento al mejor guion original, Brad Pitt se coronó como mejor actor de reparto, y Once Upon a Time... in Hollywood se hizo con un premio más al mejor diseño de producción (Barbara Ling y Nancy Haigh).

Los Critics' Choice Awards se celebraron en Santa Mónica, California, y sirvieron para confirmar las opciones de Joaquin Phoenix y Renée Zellweger de cara a los Oscar.

Phoenix se proclamó mejor actor por su labor en Joker, una categoría en la que estaba nominado el español Antonio Banderas, por Dolor y gloria; y Zellweger fue nombrada mejor actriz por su papel en Judy.

Dolor y gloria, del cineasta español Pedro Almodóvar, no pudo ganar la estatuilla a la mejor película en lengua extranjera, una distinción que fue para la surcoreana Parasite.

Su cineasta, Bong Joon-ho, compartió el premio a la mejor dirección, que quedó en empate, junto a Sam Mendes, el realizador detrás de 1917.

Otra apuesta latina que tampoco salió como triunfadora hoy fue la de Jennifer López, que optaba al premio a la mejor actriz de reparto por Hustlers.

Esa estatuilla fue, finalmente, para Laura Dern (Marriage Story).

Los apartados televisivos de los Critics' Choice Awards sí dejaron una buena noticia para los latinos, ya que Jharrel Jerome ganó el galardón al mejor actor de una serie limitada o película televisiva por When They See Us.

Esta producción de Netflix fue, asimismo, la ganadora del premio a la mejor serie limitada mientras que Succession y Fleabag triunfaron como mejor drama televisivo y comedia para la pequeña pantalla, respectivamente.

Otros premios destacados de la velada fueron el de mejor guion adaptado de una cinta para Greta Gerwig por Little Women, el galardón de mejor fotografía para Roger Deakins por 1917, la estatuilla a la mejor película de animación para Toy Story 4 y el reconocimiento al mejor filme de acción para Avengers: Endgame.