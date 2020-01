Regina Orozco; el narco desde la comedia

La actriz y cantante Regina Orozco participa en El viaje de Keta, un largometraje que aborda el tema de las drogas y el narcomenudeo, desde la comedia, por lo que destacó que un filme no influye en las decisiones de la gente respecto al uso de sustancias prohibidas.

"Todo empezó con Julio Bekhor, Beto Cohen y Fernando Sama, este trío genial me habló para hacer un corto, que era la historia de "Keta", ahí yo soy una vendedora de cupcakes muy exigente, luego ya me enteré que iban a hacer el largometraje, con todas estas mujeres, amigas geniales, actrices maravillosas y la hicimos", comentó a Notimex respecto a su participación.

Además de su papel en la cinta, Orozco también interpreta el tema principal, Ahora sé, y confiesa que, aunque no la ha visto, es muy divertida, ya que aborda el tema del uso de drogas y su venta al menudeo, a partir del humor.

"El guionista y los creadores no tienen mucho perjuicio con las drogas, yo la verdad a lo que más he llegado es a un toquecito de marihuana, no me atrevo, las drogas fuertes la verdad les tengo mucho respeto, y aunque esta historia toca ese tema, cada quien lo interpreta de la forma que quiere, no por ver una película te vas a volver un 'junkie'", destacó.

Además de El viaje de Keta, cinta que se estrena en salas comerciales el próximo 31 de enero, Regina tiene un papel en la serie dramática Los pecados de Bárbara, que recientemente estrenó en televisión abierta, luego de su debut en plataformas digitales.

"La pueden ver también en el sitio web del canal, todos los capítulos, gratis, no necesitas tener suscripción a alguna plataforma. Ahí soy "Lola" una amiga de "Bárbara", su asistente, que la ha acompañado toda la vida, en las buenas y en las malas, es incondicional".

Los pecados de Bárbara, en la que también actúan Dolores Heredia, Irán Castillo, Blanca Guerra y Ana Martin, fue lanzada en noviembre pasado por medio de una plataforma digital, y a partir del 6 de enero, se transmite por televisión abierta.

