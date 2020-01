¿Otra vez arroz, mister?

One more time, gringos? La pesadilla que le aplicaron al mundo los Bush, padre e hijo, vuelve a repetirse. El presidente Trump detesta a su antecesor el presidente Obama y entre sus diversas y algunas muy curiosas actividades obsesivas se encuentra la de destruir todo lo que hizo el primer presidente negro de Estados Unidos. Y una de las muy buenas acciones de su citado antecesor en el puesto fue la relativa pacificación de la muy importante (para el planeta) zona de Iraq , Irán , Kuwait, etc. Los Bush por razones personales y familiares _ y sobre todo porque Saddam Hussein quería que el petróleo que ambicionaba USA, al grado de finalmente invadir Iraq para obtenerlo _ dejara de venderse exclusivamente en dólares . ¿Y ahora todo vuelve a empezar?

Con su cuento de armas nucleares que nunca encontraron, Bush junior sin el amable permiso de la ONU - como fue el caso de la guerra de su padre al que sí le dio luz verde - lanzó una atroz y mortífera invasión sobre la POBLACIÓN IRAQUÍ , que reseñó con fruición la CNN.

UNA TRAMPA CANALLESCA.

Hoy "El primer ministro iraquí revela que Soleimani estaba en misión de paz cuando fue asesinado, explotando la mentira de Trump de "ataques inminentes".

Y nos dice Max Blumenthal , autor de "The Gray Zone", el gran periodista de izquierda, al que tratan de acallar y desacreditar siempre los fifís gringos, lo siguiente:

"La administración Trump afirmó que el general iraní Qasem Soleimani estaba planeando "ataques inminentes" contra los intereses estadounidenses, cuando lo asesinó. Esa mentira fue destruida, pero no antes de que innumerables medios corporativos la transmitieran al público" . Y más:

"Desesperado por justificar el asesinato del general mayor iraní Qasem Soleimani por aviones no tripulados estadounidenses, el secretario de Estado Mike Pompeo insistió en que Washington había hecho una "evaluación basada en inteligencia" de que Soleimani estaba "planeando activamente en la región" para atacar los intereses estadunidenses antes de ser asesinado. El presidente Donald Trump justificó su fatídica decisión de matar al general iraní en un lenguaje aún más explícito, declarando que Soleimani estaba planeando "ataques inminentes" contra las instalaciones y el personal diplomático de los Estados Unidos en todo el Medio Oriente. "Tomamos medidas anoche para detener una guerra", afirmó Trump. "No tomamos medidas para comenzar una guerra". La dudosa justificación de Trump para un asesinato criminal indiscutible , se ha repetido ampliamente en las redes de medios corporativos , y a menudo sin ningún escepticismo o debate".

¡Exactamente el argumento de Bush Junior en 2003!

En una reunión informativa del Departamento de Estado del 3 de enero , donde los reporteros finalmente tuvieron la oportunidad de exigir evidencia por el reclamo de una amenaza "inminente", un funcionario estadounidense estalló de ira: "JESÚS ¿TENEMOS QUE EXPLICAR PORQUÉ HACEMOS ESTAS COSAS?" que explicar por qué hacemos estas cosas?", Ladró a la prensa.

Dos días después, cuando el primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, se dirigió al parlamento de su país, la justificación de Trump para matar a Soleimani fue expuesta como una mentira cínica. Según Abdul-Mahdi, había planeado reunirse con Soleimani en la mañana en que el general fue asesinado para discutir un acercamiento diplomático que Irak estaba negociando entre Irán y Arabia Saudita. Abdul-Mahdi dijo que Trump personalmente le agradeció los esfuerzos, incluso mientras planeaba el golpe a Soleimani, creando así la impresión de que el general iraní estaba seguro para viajar a Bagdad".

DESTRUYENDO PAÍSES Y LA PAZ PLANETARIA.

No es posible que iniciando la tercera década del siglo los gringos sigan destruyendo países por un lado y por el otro se nieguen _ como en el caso de la crisis climática mundial que preocupa a todos y sobre todo a las nuevas generaciones que vivirán horrores futuros si actualmente no se trata de corregir los inmensos errores del pasado- USA no solo se lave olímpicamente las manos, como si no fuera uno de los principales responsables de la situación .

PERO, DICE MI MAMA QUE SIEMPRE NO ..

Y he aquí que tras el asesinato y como si no hubiera hecho nada ¡Trump tiende la mano a Irán y anuncia saldo blanco en ataques! Y luego repite que no se registraron bajas estadounidenses en los ataques iraníes contra bases militares en Iraq que alojan a las fuerzas norteamericanas, y tendió la mano a Irán para lograr la paz.

"Queremos para ustedes (los iraníes) un futuro de prosperidad, paz y armonía con las naciones del mundo entero. Estados Unidos está listo para estrechar su mano", dijo Trump casi al final de su breve mensaje. Pese a que moderó su tono hacia Teherán, el gobernante republicano advirtió de nuevo que el Ejército estadounidense "está listo para hacer lo que sea necesario". Todos nuestros soldados se encuentran a salvo", agregó. Su país está listo para dar la mano a Irán, en caso de que el régimen de Teherán esté dispuesto a cambiar sus posturas políticas "a favor del terrorismo". La contradicción es evidente porque mientras ya mató a uno de los hombres más fuertes y queridos de los PERSAS , O IRANÍES. Sería bueno que leyera la Historia de este pueblo conocido desde la Antigüedad siempre por su bravura . Ahora sí que le patina el coco , mister. Lo malo creer que el planeta es su canica.

PD. - En 1995 , a mitad de la ocupación de Iraq por los Bush , pasé 3 semanas en Iraq ( 7o Festival internacional de Babilonia). Si quieres conocer la terrible situación de ese país entonces , compra mi libro "IRAQ ENTRE DOS GUERRAS" (Libros del Sol, 2014) y próximamente en Gandhi.