Muestran problemas en la película Sonora

El actor mexicano Juan Manuel Bernal reconoce que temas como la discriminación, xenofobia y clasismo, ejes de la película Sonora, continúen vigentes, y que destapen un capítulo de la historia de México.

"Desgraciadamente la historia se repite. Nosotros queríamos contar esta tragedia, este genocidio, de la década de 1930, y lo que sucedió con la comunidad china en nuestro país", comentó en entrevista telefónica.

"Somos muy buenos para victimizarnos ante los demás cuando nos hacen cosas, pero se nos olvida cuando nosotros, como mexicanos, como seres humanos, les hacemos a los otros".

Sonora cuenta la historia de un grupo de personas que cruzan el desierto en busca de llegar a Baja California, en el contexto de la expulsión violenta que la comunidad china sufrió en el estado de Sonora, y los numerosos obstáculos que enfrentan, sobre todo el racismo y la intolerancia.

"Efectivamente, es una película muy actual, lo único que cambia es la época, pero el pensamiento me parece muy contemporáneo.

"Desgraciadamente, seguimos siendo muy racistas, discriminatorios, clasistas, me parece que el cine, independientemente de que cumple con la función de entretenimiento, también es un espejo y un reflejo de quienes somos", continuó.

El también protagonista de Capadocia, destacó la responsabilidad social que siente como actor, por estar en proyectos que hagan reflexionar al espectador, es por eso que decidió involucrarse en esta cinta, que, además, destapa un episodio olvidado en los libros de historia en nuestro país.

"Yo no recuerdo que en la escuela me hayan hablado de este capítulo de la historia de México, un momento que es vergonzoso, terrible y es un hecho real. Es importante que se hable de esos temas, no dejar debajo de la alfombra los temas que nos avergüenzan, hay que sacarlos para tratar de ser mejores humanos, trabajar en la empatía con el otro", aseguró.

Sonora tendrá un resurgimiento con una temporada en la Cineteca Nacional, no obstante, se encuentra disponible en plataformas digitales.

El actor espera que la gente pueda verla en la gran pantalla, pues la experiencia es diferente.

"Desde siempre, la Cineteca ha sido un centro al que acude la gente que está ávida de buen cine, creo que, modestia aparte, hicimos una gran película y en ese sentido, su lugar estaba en ese recinto.

"La importancia es que, aunque la película ya está en streaming, la gente que no tuvo la oportunidad de verla en el cine, va a poder hacerlo. Una película como Sonora que tiene unos escenarios extraordinarios en el desierto, estoy seguro que se disfruta muchísimo más en el cine", concluyó.

